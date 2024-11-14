Истерики Соловьева
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 14.11.2024, 9:55
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Диктаторы кривятся и прищуривают глаза от яркого света.
Действующий президент Байден и избранный президент Трамп встретились в Белом доме.
Несмотря на жесткую полемику, яростное противостояние, бывшие соперники пожали друг другу руки. Старина Джо сказал Трампу: «Ну, господин избранный президент, бывший президент Дональд. Добро пожаловать обратно».
Трамп ответил: «Политика - это жестко, и во многих случаях это не очень хороший мир, но сегодня это хороший мир, и я очень это ценю».
Как ни относись к Трампу и Байдену, случившееся – хороший пример политической культуры. В особенности для России, где у власти шпана, а обслуга из пропагандистов напоминает спущенных с цепи волкодавов с налитыми кровью глазами (вспомните истерики Соловьева).
Смотрите, россияне, что такое политика в демократической стране. Как нужно с достоинством переносить поражения, не ставить свое «я» выше интересов демократических институтов.
Факел американской свободы по-прежнему светит народам мира. Диктаторы кривятся и прищуривают глаза от яркого света, с подозрением смотрят на народы, попавшие под их пяту.
Телеграм-канал «СерпомПо»