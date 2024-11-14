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Forbes: Один Leopard 2 возле Курахово уничтожил целую бронетанковую колонну россиян

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  • 14.11.2024, 10:27
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Forbes: Один Leopard 2 возле Курахово уничтожил целую бронетанковую колонну россиян
Фото: Getty Images

Украинские танкисты стали применять новую стратегию.

Россияне пытаются прорваться к Покровску, однако для этого им нужно сначала захватить Курахово, которое находится под защитой 33-й механизированной бригады ВСУ, вооруженной танками Leopard 2A4.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в понедельник российские силы попытались прорваться к селу Дальнему, к югу от Курахово, однако меткий огонь Leopard 2A4 быстро остановил российское наступление.

«По крайней мере один Leopard 2A4, стреляющий бронебойными снарядами, пробил дыры в двух российских танках, бронетранспортере и нескольких других транспортных средствах», - пишет Акс.

Как отмечает аналитик, в этой битве украинские танки отошли от своей «осторожной стратегии».

Из-за распространения взрывных беспилотников, которые охотятся за тяжелой бронетехникой, российские и украинские танки часто прячутся в лесах, появляясь только для того, чтобы сделать несколько выстрелов из пушек по целям в нескольких милях от них, или, лишь изредка, чтобы возглавить отчаянную атаку, такую как атака русских на Дальнее.

«Бронированные танки Leopard 2A4 33-й механизированной бригады в понедельник были совсем не осторожны. Они сражались в ближнем бою — и победили. Украинским танкистам помогло то, что российскую колонну возглавляли два «танка-черепахи», оснащенных громоздкой противодроенной броней, которая скрывает видимость экипажей, а также не дает башням танков вращаться», - пишет Акс.

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