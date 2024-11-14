Один из районов Минска остался без света
- 14.11.2024, 10:32
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Причиной стало отключение высоковольтной кабельной линии.
От жителей минского Уручья в 09:00 начала поступать информация о перебоях с электричеством.
Речь идет о тех, кто живет на улице Героев 120 Дивизии, Гинтовта, Городецкой, Ломжинской, проспекте Независимости, ул. Острошицкой, Пономаревой, Уручской, Шафарнянской, сообщают «Минск-Новости».
Чтобы решить проблемы со светом, направлены 2 оперативно-выездные бригады филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго».
Причиной отсутствия напряжения стало отключение высоковольтной кабельной линии 10 кВ в сети ПС «Московская».
В социально значимых объектах электричество не пропадало.