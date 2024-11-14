Авиакомпании могут закрыть сотни рейсов по России
- 14.11.2024, 10:33
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Из-за отсутствия госпомощи.
Российские авиакомпании могут закрыть с 1 января 2025 года сотни внутренних рейсов из-за отсутствия субсидий от государства, сообщили «Коммерсанту» источники в отрасли.
По их словам, Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином условия предоставления авиаперевозчикам 19 млрд руб. на осуществление рейсов в обход Москвы, а также полеты между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Также задерживается согласование субсидий на социально значимые маршруты на Дальнем Востоке.
Согласно действующему порядку, заявки на получение субсидий должны подаваться не позднее 1 октября, а их рассмотрение длится не менее месяца. Обычно Росавиация распределяла средства до 1 декабря. К этой дате перевозчики уже составляли расписание полетов с 1 января и открывали продажи билетов на субсидируемые рейсы.
Однако из-за сложившейся ситуации в ряде регионов билеты на отдельные направления с нового года все еще не поступили в продажу, говорят собеседники «Коммерсанта». По словам одного из них, региональные власти выражают беспокойство по этому поводу, поскольку получают обращения от пассажиров. Также к вопросу подключилось Минобороны, которое контролирует доступность билетов для военнослужащих в места отдыха и лечения.
В случае отсутствия субсидий авиакомпании либо откажутся от рейсов, либо будут вынуждены продавать билеты по коммерческой стоимости, говорят источники издания. Однако более вероятным вариантом они считают закрытие маршрутов с низкой рентабельностью.
Близкий к Минтрансу собеседник «Коммерсанта» пояснил, что Минфин изменил подходы к субсидированию и не принимает от ведомства документы из-за новых бюрократических требований. Еще один источник издания полагает, что вопрос затягивается из-за возможного сокращения объемов субсидирования. «Иначе это история о бюрократическом хаосе», — отметил он.
В Минтрансе заявили, что все решения проходят согласование с Минфином и Минэкономразвития, после чего будут утверждаться правительством. Однако конкретные сроки в ведомстве не уточнили. В Минтрансе, в свою очередь, сообщили, что авиакомпаниям «даны указания по открытию продаж на субсидируемые направления с целью обеспечения пассажиров доступными билетами».
Такое указание ставит авиакомпании перед сложным выбором: продавать билеты по заниженной цене, рискуя понести убытки, или уходить с маршрута, что может повлечь проблемы из-за «роста социальной напряженности», говорит источник «Коммерсанта». Другой собеседник полагает, что ситуация будет «урегулирована в авральном режиме до нового года», но некоторые маршруты могут быть недофинансированы.