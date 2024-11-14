Житель Бреста продавал места в очереди на границе 1 14.11.2024, 10:41

1,814

В суде вину не признал.

Житель Бреста систематически продавал места в очереди в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей. Экономический суд рассмотрел в отношении него два дела за незаконную предпринимательскую деятельность.

В первом случае в мае текущего года белорус предлагал неопределенному кругу лиц за денежное вознаграждение помощь в ускоренном прохождении автомобильной очереди в ПП «Брест», уступая свое место в ней. Вину в совершении правонарушения мужчина не признал, указал, что систематически такую деятельность не осуществлял и фактически никакого дохода не получил.

Во втором случае он договорился с неустановленным лицом в Telegram, что в августе продаст ему свое место в очереди, но не смог этого сделать, поскольку его задержали сотрудники милиции. Свою вину в этом брестчанин признал и рассказал, что за июль — август 2024 года им оказано десять таких услуг неустановленным лицам и получен доход в размере 2000 рублей.

Суд назначил ему штраф 3200 рублей с конфискацией 100% дохода, полученного от занятия незарегистрированной предпринимательской деятельностью (2000 рублей).

В суде также отметили, что сейчас продажа мест в очереди невозможна — с 30 сентября этого года в пункте пропуска «Брест» проводится эксперимент, который предусматривает предварительную регистрацию транспортных средств с возможностью выезда из зоны ожидания и упорядочение движения транспортных средств при въезде в пункт пропуска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com