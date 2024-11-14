Житель Бреста продавал места в очереди на границе

Житель Бреста продавал места в очереди на границе1
- 14.11.2024, 10:41
- 1,814
В суде вину не признал.
Житель Бреста систематически продавал места в очереди в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей. Экономический суд рассмотрел в отношении него два дела за незаконную предпринимательскую деятельность.
В первом случае в мае текущего года белорус предлагал неопределенному кругу лиц за денежное вознаграждение помощь в ускоренном прохождении автомобильной очереди в ПП «Брест», уступая свое место в ней. Вину в совершении правонарушения мужчина не признал, указал, что систематически такую деятельность не осуществлял и фактически никакого дохода не получил.
Во втором случае он договорился с неустановленным лицом в Telegram, что в августе продаст ему свое место в очереди, но не смог этого сделать, поскольку его задержали сотрудники милиции. Свою вину в этом брестчанин признал и рассказал, что за июль — август 2024 года им оказано десять таких услуг неустановленным лицам и получен доход в размере 2000 рублей.
Суд назначил ему штраф 3200 рублей с конфискацией 100% дохода, полученного от занятия незарегистрированной предпринимательской деятельностью (2000 рублей).
В суде также отметили, что сейчас продажа мест в очереди невозможна — с 30 сентября этого года в пункте пропуска «Брест» проводится эксперимент, который предусматривает предварительную регистрацию транспортных средств с возможностью выезда из зоны ожидания и упорядочение движения транспортных средств при въезде в пункт пропуска.