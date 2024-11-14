Это унижает Путина Вадим Денисенко

14.11.2024, 10:45

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Вадим Денисенко

Зачем клоуна Шойгу отправили в Пекин?

Шойгу поехал с визитом в Китай. Пока мы не понимаем, что он обсуждал и есть ли какие-либо результаты. Но не менее интересно другое: последние месяцы Шойгу, хоть и имел синекуру, явно был в серьезной опале (неделю назад он в очередной раз не смог в своей родной Тыве продавить назначение своего сенатора, а местный, лояльный ему парламент «бунтовал» против него).

И здесь мы подходим к самому интересному: что стало причиной того, что в момент вероятных переговоров с Трампом Путин отправляет этого без преувеличения клоуна с отсутствующими полномочиями в Пекин?

1. Это выглядит как унижение Китая, некий сложный жест перед американцами, которым демонстрируют понижение статуса переговорщика.

2. Если это требование Китая прислать именно Шойгу (в свое время Путин нам назначил переговорщика Медведчука), то это унижает Путина.

3. Произошла реинкарнация Шойгу и он снова вернулся в фавор.

Какой из этих вариантов верен, сможем сказать уже в ближайшее время.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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