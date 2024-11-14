Беларусь попала в список стран со средним уровнем владения английским 2 14.11.2024, 10:56

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Но заняла в нем одну из верхних строк.

Шведская компания EF Education First опубликовала рейтинг, согласно которому Беларусь заняла 35 место по уровню владения английским языком.

Всего в рейтинге оценивали уровень владения английским для жителей 116 стран. Составители рейтинга тестировали знание языка у 2,1 млн жителей крупных городов.

Результаты разделены на пять категорий: очень высокий уровень владения английским (в этой категории всего 9 стран), просто высокий уровень, а также средний, низкий и очень низкий уровни. Беларусь попала в список стран со средним уровнем владения английским, но заняла в нём одну из верхних строк.

Какие места заняли соседи Беларуси в этом рейтинге? Польша и Литва занимают более высокие строки, Россия и Украина — ниже нас.

В тройке лидеров — Нидерланды (со значительным отрывом), Норвегия и Сингапур.

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