США нанесли серию ударов по базам хуситов в Йемене
- 14.11.2024, 11:06
Американские войска провели операцию по защите судоходства.
ВВС и ВМС США нанесли серию авиаударов по нескольким складам оружия хуситов, расположенным в Йемене. В результате атаки было поражено разнообразное современное оружие, используемое для нападения военные и гражданские суда, курсирующие в международных водах Красного моря и Аденского залива.
Американские войска провели операцию в ответ на неоднократные и незаконные нападения хуситов на международное коммерческое судоходство. Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование США.
В ведомстве отметили, что еще одна цель операции против террористов заключалась в том, чтобы ослабить способность хуситов угрожать региональным партнерам США. В операции участвовали ВВС и ВМС США, включая истребители F-35C.
Кроме того, эсминцы ВМС США USS Stockdale (DDG 106), USS Spruance (DDG 111) успешно отразили ряд выпущенных хуситами орудий во время прохода через Баб-эль-Мандебский пролив. Также американцы успешно уничтожили 8 беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, 5 противокорабельных баллистических ракет и 4 противокорабельных крылатых ракеты, обеспечив безопасность кораблей и их персонала.
«Эти действия отражают постоянную приверженность сил Центрального командования США защите персонала, региональных партнеров и международного судоходства, при этом поддерживая безопасность и стабильность в регионе. Центральное командование США сохраняет бдительность в своих усилиях по защите морского судоходства в Красном море и Аденском заливе и продолжит принимать соответствующие меры для устранения любых угроз региональной стабильности», – заявили американские военные.