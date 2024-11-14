Ученые: «Клад из Вильены» может иметь космическое происхождение 1 14.11.2024, 11:10

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Исследователи проанализировали артефакты.

Новый анализ показал, что знаменитый «Клад из Вильены», который был обнаружен на Пиренейском полуострове, видимо, имеет космическое происхождение, пишет IFLScience (перевод — «Фокус»).

«Клад из Вильены» был найден еще в 1963 году и включает в себя 66 предметов, изготовленных из золота и серебра. Браслеты, чаши, бутылки и другие предметы, относятся к европейскому бронзовому веку. Клад является важнейшим примером ювелирного дела того времени.

Но датировка сокровища оказалась непростой задачей из-за металла, из которого были сделаны несколько ювелирных предметов.

«Предполагается, что возраст клада находится в пределах позднего бронзового века (1400-1200 гг. до н. э.). Но два предмета из клада до сих пор сбивали с толку исследователей. Речь идет о двух металлических предметах: небольшой полой полусфере, которая покрыта ажурным листом золота, а браслета», — говорят авторы исследования.

Эти предметы сбивают с толку, потому что они были сделаны из железа, а это не соответствует хронологии, так как железный век начался намного позже, в 9 веке до н.э. Поэтому некоторые археологи датировали «Клад из Вильены» более поздним периодом.

Но есть и еще одна точка зрения, которой придерживаются некоторые ученые. Они предполагают, что это железо прилетело из космоса, в частности, было взято из упавшего метеорита. К примеру, кинжал Тутанхамона также содержит железо, которое доставил на Землю метеорит.

Команда провела анализ железных предметов из клада с помощью масс-спектрометрии.

«Результаты анализов показали, что эти предметы были изготовлены из метеоритного железа. Так, сфера была изготовлена из метеоритного железа с содержанием никеля 5,5%, что сходится с составом метеорита Мундрабилла (Австралия), проанализированного несколько лет назад в лаборатории Фрайбурга», — отмечается в исследовании.

В браслете же содержалось меньше никеля – около 2,8%, хотя последующий анализ показал более высокое содержание этого химического элемента.

Но для того, чтобы сказать наверняка, прилетел ли этот металл из космоса, потребуются дополнительные анализы образцов. Их необходимо будет взять из более глубоких слоев артефактов, или же провести более дорогостоящие тесты.

Но предварительная версия команды заключается в том, что исследуемый металл действительно прилетел из космоса на Землю, а затем был использован для создания украшений.

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