Боррель: ЕС должен взять свою судьбу в свои руки после избрания Трампа 14.11.2024, 11:19

Украина нуждается в поддержке в этот решающий момент.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС следует «рассмотреть сценарий, при котором поддержка Украины» со стороны Европы возрастет после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как информирует РАР, об этом Боррель сказал во время выступления в Европарламенте.

По его словам, Украина нуждается в поддержке «в этот решающий момент».

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что министры ЕС обсудят этот вопрос на следующем заседании Совета иностранных дел, которое запланировано на 18 ноября.

«У нас не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы только реагируют. Мы должны сами взять на себя ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие ресурсы и решимость. Это требует политической воли и, прежде всего, финансовых ресурсов», - сказал Боррель.

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