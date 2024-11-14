Куда можно отправиться из Минска в Европу на рождественские праздники
- 14.11.2024, 11:29
Варианты, куда можно доехать прямым рейсовым автобусом.
Немногим больше месяца осталось до рождественских праздников. Если вы являетесь счастливым обладателем визы и хотите устроить себе небольшие каникулы, то самое время планировать и покупать билеты.
Smartpress.by cобрал варианты, куда можно доехать прямым рейсовым автобусом из Минска.
Расписание и стоимость смотрели на сайте перевозчиков, а не агрегаторов, на 20 декабря 2024 года.
Рига, Латвия
Латвийский перевозчик Latlines едет в Ригу через пункт пропуска «Григоровщина» (белорусско-латвийская граница). Автобусы из Минска курсируют трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
По пути можно заехать в Даугавпилс.
Стоимость билета в одну сторону — около 220 рублей.
Время в пути — не менее 14 часов.
Важно: время может увеличиваться из-за очередей на границе.
Также из Минска в Ригу есть автобусы, которые следуют через белорусско-литовскую границу. Например, «Минсктранс» и «Эколайнс». Стоимость билетов в этом случае варьируется от 220 до 279 рублей. Время в пути (без учета очередей на границе) — 9-10 часов.
Мюнхен, Германия
С 6 декабря у перевозчика «Минсктранс» появится новый маршрут. Из белорусской столицы можно будет добраться в Мюнхен — столицу Баварии.
Известно, что автобусы будут отправляться по пятницам от автовокзала «Центральный» в Минске в 12.00. Обратный рейс из Мюнхена — по воскресеньям в 13.00.
Стоимость билета в одну сторону — 450 рублей.
Время в пути — от 27 часов.
Берлин
Прямым рейсом в Берлин предлагает добраться перевозчик «Интеркарс».
Стоимость билета в одну сторону — от 450 рублей.
Время в пути — не менее 19 часов.
Вильнюс, Литва
Поехать на рождественские выходные в столицу Литвы — один из самых простых вариантов.
Как правило, перевозчики преодолевают расстояние от Минска до Вильнюса (около 200 км) за 4 часа. Но помните, что очереди на границе непредсказуемы.
Стоимость билетов начинается от 170 рублей.
Прага, Чехия
В Чехию можно добраться за 235 рублей. Такую стоимость предлагает перевозчик «Интеркарс».
Но в пути придется провести минимум сутки.
Варшава, Польша
Плюс в виде большого количества рейсов может перекрыть долгое прохождение белорусско-польской границы.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 150 рублей, самый дорогой — 340 рублей. Время в пути — от 11 часов (если очень повезет).
Гданьск
Если хотите увидеть и рождественскую ель, и море (холодное, но все равно красивое), то можно отправиться в Гданьск.
В расписании есть рейсы от «Минсктранса» и «Интеркарса». Время в пути — от 16 часов, а билет в одну сторону обойдется от 220 до 300 рублей.