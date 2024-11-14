Куда можно отправиться из Минска в Европу на рождественские праздники 14.11.2024, 11:29

Варианты, куда можно доехать прямым рейсовым автобусом.

Немногим больше месяца осталось до рождественских праздников. Если вы являетесь счастливым обладателем визы и хотите устроить себе небольшие каникулы, то самое время планировать и покупать билеты.

Smartpress.by cобрал варианты, куда можно доехать прямым рейсовым автобусом из Минска.

Расписание и стоимость смотрели на сайте перевозчиков, а не агрегаторов, на 20 декабря 2024 года.

Рига, Латвия

Латвийский перевозчик Latlines едет в Ригу через пункт пропуска «Григоровщина» (белорусско-латвийская граница). Автобусы из Минска курсируют трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

По пути можно заехать в Даугавпилс.

Стоимость билета в одну сторону — около 220 рублей.

Время в пути — не менее 14 часов.

Важно: время может увеличиваться из-за очередей на границе.

Также из Минска в Ригу есть автобусы, которые следуют через белорусско-литовскую границу. Например, «Минсктранс» и «Эколайнс». Стоимость билетов в этом случае варьируется от 220 до 279 рублей. Время в пути (без учета очередей на границе) — 9-10 часов.

Мюнхен, Германия

С 6 декабря у перевозчика «Минсктранс» появится новый маршрут. Из белорусской столицы можно будет добраться в Мюнхен — столицу Баварии.

Известно, что автобусы будут отправляться по пятницам от автовокзала «Центральный» в Минске в 12.00. Обратный рейс из Мюнхена — по воскресеньям в 13.00.

Стоимость билета в одну сторону — 450 рублей.

Время в пути — от 27 часов.

Берлин

Прямым рейсом в Берлин предлагает добраться перевозчик «Интеркарс».

Стоимость билета в одну сторону — от 450 рублей.

Время в пути — не менее 19 часов.

Вильнюс, Литва

Поехать на рождественские выходные в столицу Литвы — один из самых простых вариантов.

Как правило, перевозчики преодолевают расстояние от Минска до Вильнюса (около 200 км) за 4 часа. Но помните, что очереди на границе непредсказуемы.

Стоимость билетов начинается от 170 рублей.

Прага, Чехия

В Чехию можно добраться за 235 рублей. Такую стоимость предлагает перевозчик «Интеркарс».

Но в пути придется провести минимум сутки.

Варшава, Польша

Плюс в виде большого количества рейсов может перекрыть долгое прохождение белорусско-польской границы.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 150 рублей, самый дорогой — 340 рублей. Время в пути — от 11 часов (если очень повезет).

Гданьск

Если хотите увидеть и рождественскую ель, и море (холодное, но все равно красивое), то можно отправиться в Гданьск.

В расписании есть рейсы от «Минсктранса» и «Интеркарса». Время в пути — от 16 часов, а билет в одну сторону обойдется от 220 до 300 рублей.

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