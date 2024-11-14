закрыть
14 ноября 2024, четверг, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Отношения Трампа и Путина скрывают глубокую напряженность

  • 14.11.2024, 11:30
WSJ: Отношения Трампа и Путина скрывают глубокую напряженность

Во время первого срока Трампа связь между Вашингтоном и Москвой только ухудшилась.

Публичные «теплые» отношения избранного президента Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина скрывают более глубокую напряженность, пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что во время первого срока Трампа связь между Вашингтоном и Москвой только ухудшилась.

«Путин и Трамп не смогли договориться по основным вопросам, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере безопасности и продолжение поддержки США Украины, куда российские войска вторглись в 2014 году. Россия стремилась к соглашениям по тактическому и межконтинентальному ядерному оружию и к сделке, которая каким-то образом удовлетворила бы требования Москвы о том, чтобы Украина оставалась нейтральной и не входила в НАТО», - говорится в статье.

Экс-представитель США в НАТО при Трампе

Курт Волкер уверен, что что «теплые» слова избранного президента в адрес Путина маскируют более меркантильную тактику переговоров:

«Если посмотреть на его (Трампа - ред.) первый срок, у него были очень теплые комментарии в адрес Путина. В то же время он снял эмбарго на поставки оружия Украине».

По его мнению, Трамп не демонизирует человека, с которым разговаривает, поскольку «хочет заключить сделку».

Как пишет WSJ, сейчас Трамп и Путин вернулись к теплой публичной риторике, но «товарищество скрывает более глубокую напряженность».

«Путин не готов ни к какому предметному разговору вокруг любого возможного мирного плана, потому что он не готов идти ни на какие уступки. Точка. Он считает, что у него достаточно финансовых и эмоциональных ресурсов, чтобы продолжать», - заявил опытный наблюдатель за Россией Андрей Колесников.

Хотя Трамп пообещал прекратить войну в Украине еще до принятия присяги, Путин уже обозначил основу, на которой он готов сесть за стол переговоров, отмечает WSJ:

«Путин хочет огромных территориальных уступок от Украины и гарантий того, что Киев не вступит в НАТО. Помимо этого, он также хочет смягчения масштабных санкций США».

Как заявил один бывший дипломат США в России, Путин считает, что на поле боя у него «все хорошо», и даже больший дипломатический контакт с Трампом не обязательно приведет к тому, что он смягчит свое поведение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников