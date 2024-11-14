WSJ: Отношения Трампа и Путина скрывают глубокую напряженность 14.11.2024, 11:30

Во время первого срока Трампа связь между Вашингтоном и Москвой только ухудшилась.

Публичные «теплые» отношения избранного президента Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина скрывают более глубокую напряженность, пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что во время первого срока Трампа связь между Вашингтоном и Москвой только ухудшилась.

«Путин и Трамп не смогли договориться по основным вопросам, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере безопасности и продолжение поддержки США Украины, куда российские войска вторглись в 2014 году. Россия стремилась к соглашениям по тактическому и межконтинентальному ядерному оружию и к сделке, которая каким-то образом удовлетворила бы требования Москвы о том, чтобы Украина оставалась нейтральной и не входила в НАТО», - говорится в статье.

Экс-представитель США в НАТО при Трампе

Курт Волкер уверен, что что «теплые» слова избранного президента в адрес Путина маскируют более меркантильную тактику переговоров:

«Если посмотреть на его (Трампа - ред.) первый срок, у него были очень теплые комментарии в адрес Путина. В то же время он снял эмбарго на поставки оружия Украине».

По его мнению, Трамп не демонизирует человека, с которым разговаривает, поскольку «хочет заключить сделку».

Как пишет WSJ, сейчас Трамп и Путин вернулись к теплой публичной риторике, но «товарищество скрывает более глубокую напряженность».

«Путин не готов ни к какому предметному разговору вокруг любого возможного мирного плана, потому что он не готов идти ни на какие уступки. Точка. Он считает, что у него достаточно финансовых и эмоциональных ресурсов, чтобы продолжать», - заявил опытный наблюдатель за Россией Андрей Колесников.

Хотя Трамп пообещал прекратить войну в Украине еще до принятия присяги, Путин уже обозначил основу, на которой он готов сесть за стол переговоров, отмечает WSJ:

«Путин хочет огромных территориальных уступок от Украины и гарантий того, что Киев не вступит в НАТО. Помимо этого, он также хочет смягчения масштабных санкций США».

Как заявил один бывший дипломат США в России, Путин считает, что на поле боя у него «все хорошо», и даже больший дипломатический контакт с Трампом не обязательно приведет к тому, что он смягчит свое поведение.

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