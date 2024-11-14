ВСУ выбили российский десант из Купянска 14.11.2024, 11:41

Враг не смог закрепиться.

Российский десант прорвался в Купянск Харьковской области. Оккупантов удалось уничтожить, враг не закрепился.

Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, которого цитирует «Думка».

Он отметил, что российскому десанту, 13 ноября, прорвавшемуся на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось.

На вопрос о том, удалось ли ликвидировать разбежавшихся по домам россиян, Беседин сказал: «Уничтожили».

Начальник Купянской ГВА добавил, что ситуация в городе по состоянию на утро 14 ноября контролируется.

В среду, 13 ноября, сервис DeepState показал кадры атаки оккупантов на Купянск. Как отметили аналитики, две колонны техники противника выдвинулись в город из района Лимана Первого.

Украинским военным удалось уничтожить технику врага. Из подбитой «мотолыги» около 15 оккупантов разбежались по домам в Купянске. Россияне попытались вызвать подкрепление, которое также поразили Силы обороны Украины.

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