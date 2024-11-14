В Польше автобус Гомель - Вроцлав съехал в кювет
- 14.11.2024, 11:44
В нем было 11 пассажиров.
Ночью автобус Гомель — Вроцлав съехал в кювет на дороге А2 в Польше. Как сообщают польские спасатели, авария произошла 14 ноября около 1:45. Автобус ехал в направлении Познани.
Около населенного пункта Каленице водитель съехал на аварийную полосу, пробил дорожное заграждение. Автобус далее вылетел в кювет и лег на бок.
В нем находились 11 иностранцев, пять человек получили повреждения и были доставлены в больницу.
На фото, которые опубликовали польские экстренные службы, под лобовым стеклом размещена табличка с указанием маршрута Гомель - Вроцлав.