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В Польше автобус Гомель - Вроцлав съехал в кювет

  • 14.11.2024, 11:44
В Польше автобус Гомель - Вроцлав съехал в кювет

В нем было 11 пассажиров.

Ночью автобус Гомель — Вроцлав съехал в кювет на дороге А2 в Польше. Как сообщают польские спасатели, авария произошла 14 ноября около 1:45. Автобус ехал в направлении Познани.

Около населенного пункта Каленице водитель съехал на аварийную полосу, пробил дорожное заграждение. Автобус далее вылетел в кювет и лег на бок.

В нем находились 11 иностранцев, пять человек получили повреждения и были доставлены в больницу.

На фото, которые опубликовали польские экстренные службы, под лобовым стеклом размещена табличка с указанием маршрута Гомель - Вроцлав.

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