На видео показали, как Leopard подстерег и уничтожил колонну российских бронемашин 2 14.11.2024, 12:07

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Стали известны новые подробности боя под Курахово.

Экипаж танка Leopard из 33-й ОМБр ВСУ атаковал колонну российской бронетехники на Кураховском направлении и уничтожил три вражеские бронемашины из пяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских танкистов опубликована на странице подразделения в соцсетях.

«Один - на целую колонну. Совместно с артиллерией бригадный экипаж танка «Леопард» остановил бронированную колонну россиян. Десант поспешно выгрузился в лесополосу, не достигнув приоритетных целей. Недобитков добили сбросы от операторов БПЛА. От эффективной работы у врагов просто сносит головы», - пишут бойцы в комментарии к видео.

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