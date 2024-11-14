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В Калинковичах сотрудница ювелирной мастерской похитила более килограмма золота

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  • 14.11.2024, 12:14
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В Калинковичах сотрудница ювелирной мастерской похитила более килограмма золота
иллюстративное фото

За семь лет работы.

Приемщица заказов ювелирной мастерской за семь лет работы смогла вынести оттуда более килограмма золота. Недавно над ней прошел суд, передает БелТА.

60-летнюю женщину обвинили в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере.

По данным прокуратуры, с мая 2015 года по июнь 2022-го работница забирала себе драгметалл, полученный в качестве доплат по оформленным ею заказам на изготовление ювелирных изделий. Кроме того, она забрала себе изделия обменного фонда и полученный от заказчиков лом драгоценного металла.

Махинации вскрылись во время инвентаризации, которая показала, что обвиняемая вынесла в общей сложности не менее 1,1 кг золота 583 пробы стоимостью свыше 80 тысяч рублей. К тому же она залезла еще и в кассу: забрала оттуда около 1,4 тысячи рублей.

Женщина вину не признала, ущерб не возместила.

В итоге суд Калинковичского района признал ее виновной в присвоении вверенного имущества и наказал тремя годами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, также ее обязали выплатить штраф в размере 50 базовых величин (две тысячи рублей).

Кроме того, женщине на пять лет запретили занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями.

Суд также взыскал с обвиняемой в пользу ювелирной мастерской ущерб, который она причинила. Приговор вступил в законную силу.

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