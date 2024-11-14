В Калинковичах сотрудница ювелирной мастерской похитила более килограмма золота

В Калинковичах сотрудница ювелирной мастерской похитила более килограмма золота5
- 14.11.2024, 12:14
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За семь лет работы.
Приемщица заказов ювелирной мастерской за семь лет работы смогла вынести оттуда более килограмма золота. Недавно над ней прошел суд, передает БелТА.
60-летнюю женщину обвинили в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере.
По данным прокуратуры, с мая 2015 года по июнь 2022-го работница забирала себе драгметалл, полученный в качестве доплат по оформленным ею заказам на изготовление ювелирных изделий. Кроме того, она забрала себе изделия обменного фонда и полученный от заказчиков лом драгоценного металла.
Махинации вскрылись во время инвентаризации, которая показала, что обвиняемая вынесла в общей сложности не менее 1,1 кг золота 583 пробы стоимостью свыше 80 тысяч рублей. К тому же она залезла еще и в кассу: забрала оттуда около 1,4 тысячи рублей.
Женщина вину не признала, ущерб не возместила.
В итоге суд Калинковичского района признал ее виновной в присвоении вверенного имущества и наказал тремя годами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, также ее обязали выплатить штраф в размере 50 базовых величин (две тысячи рублей).
Кроме того, женщине на пять лет запретили занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями.
Суд также взыскал с обвиняемой в пользу ювелирной мастерской ущерб, который она причинила. Приговор вступил в законную силу.