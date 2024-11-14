Это будет победа Трампа, а не Путина Виталий Портников, «Крым.Реалии»

14.11.2024, 12:23

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Скорее всего, Кремлю придется признать свое поражение.

Тема отказа Украины от оккупированных Россией территорий в обмен на замораживание конфликта и возможные гарантии безопасности после президентских выборов в Соединенных Штатах оказывается одной из самых востребованных в экспертных и политических кругах — и на Западе, и в самой Украине. При этом, как правило, обсуждается, будут ли такие предложения выдвинуты новоизбранным президентом США и согласится ли с ними украинское руководство.

Однако для понимания ситуации важно понять позицию того, кто совершил нападение на Украину, — Владимира Путина. Является ли идея «отказа» от оккупированных территорий для российского лидера достаточным условием для прекращения огня?

Да, если Путин считает, что экономический и военный потенциал России не позволяет ей вести длительную войну на истощение Украины. Или в том случае, если российский президент опасается, что отказ от мирных предложений может привести к эскалации конфликта и предоставлению Украине новых типов вооружений с возможностью их использования для ударов по территории России — и цена таких ударов для нее неприемлема.

Но если у Путина, похоже, нет опасений относительно достаточности российских ресурсов, а поставок западного оружия он не боится, то пойдет ли он на окончание войны? Ведь отказ от оккупированных территорий для Путина — не столько желанная цель (ведь он и так эти территории контролирует, да еще и расширяет ареал контроля), сколько лишь повод для того, чтобы продолжить войну. По большому счету, все эти почти три года Кремль находится в поиске заранее неприемлемых и унизительных для Киева условий мирных переговоров, нежелание принимать, что позволяет ему выставлять Украину «недоговороспособной» для российского общества и российских союзников. Но что если часть этих условий Украина вынуждена будет принять под давлением Вашингтона?

Скорее всего, Путин выдвинет новые условия. Иначе ему придется признать, что он потерпел поражение. Да, под контролем России останется 18 процентов украинской суверенной территории. Но план Путина подразумевал вовсе не контроль над 18 процентами, а присоединение к России, по крайней мере, всего востока и юго-востока Украины (перечень регионов, на которые претендует Кремль, можно найти в речи российского президента на заседании Федерального собрания РФ, посвященных аннексии Крыма и Севастополя). Остальную же Украину Путин, вероятно, собирался превратить в государство-сателлит наподобие лукашенковской Беларуси. Но если ему придется согласиться с прекращением огня и сохранением украинского суверенитета, это будет означать фактический отказ от этих амбициозных целей.

Я не буду утверждать, что такое окончание войны станет победой Украины. Но это будет, очевидно, победа Дональда Трампа, а не Владимира Путина.

Поэтому, если только опасений за будущее российской экономики и военной мощи у Путина не возникнет, российский президент, уверен, будет пытаться сорвать любое мирное соглашение — даже если и согласится на переговоры. И вероятность отказа Кремля от перемирия или мира на сегодняшний день остается не менее реалистичным вариантом развития событий, чем прекращение войны после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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