«Очередь начала собираться уже за час до открытия магазина» 3 14.11.2024, 12:29

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Что можно купить в секонд-хендах после введения санкций.

В Беларуси магазины секонд-хенд пользуются весьма большой популярностью. Это обусловлено тем, что там можно приобрести брендовые вещи, причем очень недорого. Однако с 1 октября вступили в силу очередные ограничения со стороны Евросоюза – в Беларусь запретили поставлять б/у одежду, или так называемый секонд-хенд из стран ЕС.

Стоит отметить, что цены варьируются в зависимости от состояния вещи, бренда и категории товара. Есть секонды, где продают именно за штуку товара, а есть за килограмм. В день привоза цены будут максимальные, но зато можно найти винтажные вещи, а также известные мировые бренды одежды.

Blizko.by посетил один из магазинов б/у одежды.

Магазин открыл свои двери для посетителей ровно в 10:00. Однако за час до начала работы здесь уже начали собираться покупатели. Сначала это была молодежь и школьники, а потом уже подтянулись покупатели разного возраста, в том числе и мамы с детьми. К слову, людей собралось прилично, и они практически полностью заполнили весь магазин. Итак, что же по ценам.

К примеру, шорты мужские можно было найти за 16,9 рубля, спортивные штаны – за 6,9 рубля. Джинсы и штаны есть как за 46,9 рубля, так и за 20. На куртки мужские цены также очень варьируются: попроще – 23,8, посолиднее – 56,90. Майки стоят 10-20 рублей. Кофты, байки и джемпера оценивают порядка 20-25 рублей и дороже. Рубашку можно купить до 20 рублей, более дорогие варианты – 40.

Но это в день привоза, потом постепенно одежда будет дешеветь, а в последний день перед сменой товара любая вещь будет стоить всего 2 рубля. Как правило, в эти дни остается самый неликвид, однако любители секонда говорят, что и в последний день можно найти что-то приличное, это уже как повезет.

Что касается женской одежды, то ее выбор значительно больше, чем мужской.

Куртки женские есть за 88,9 рубля, и за 23,80, и за 16,90. Пальто можно купить в день привоза за 78,9 рубля, но если поискать, то можно найти дешевле.

Женская домашняя одежда с новогодним принтом – до 20 рублей. Платье в премиум-сегменте в день завоза можно купить за 68,9 рубля, но есть и обычные в три раза дешевле. Женские сорочки наш журналист нашел всего за 6,9 рубля, джемпер – за 9,80.

Сумки есть и за 10 рублей, и из 30. С дефектом вообще стоит всего 3,9 рубля. На кофты тоже цены разные: есть за 16,8 рубля и в два раза дороже. А вот брюки женские можно найти и за 9,9, и за 40.

Большой выбор и шапок. Стоимость тоже очень разнится, приблизительно 4-12 рублей. Однако нужно копаться в этой корзинке, чтобы найти подходящую вещь.

Кроме того, очень выгодно покупать детскую одежу – всего 1,9-3,9 рубля за вещь. Есть и игрушки. Цены тоже разные – есть и за 3,9 рубля и за 23,9.

«Ценник вырос»

Молодой человек Кирилл рассказывает, что ему 19 лет, а по секондам он уже ходит более 5 лет:

– Многие классные вещи можно найти. Это и винтаж, и дорогие бренды такие, как Arc'teryx, C.P. Company, Stone Island, Loro Piana и что-то попроще. Что касается очередей, то они, как правильно, увеличиваются, когда школьники на каникулах. Тогда, да, будут целые толпы. А так, по моему наблюдению, есть и мужчина 40 лет, и молодежь, и женщины. Что интересно: кто-то приходит только за обувью – им одежда не интересна вообще.

По словам молодого человека, многие покупают не только для себя, но и для обмена и перепродажи:

– Есть кто коллекционирует винтажные вещи, которых в обычном магазине не найти. Многие находят что-то интересное, а потом перепродают в интернете. Обычно это студенты, ну я думаю, что на погулять хватит. Точно могу сказать, что вещи подорожали за последнее время. Кроме того, еще лет 5 назад намного меньше людей ходили по секондам. И еще сейчас тоже одежду дорого оценивают, могут и 150-200 рублей за вещь. Но все равно выгодно брать, потому что в интернете они уже могут стоить 600 рублей.

Кирилл рассказал, что много есть и подделок:

– Ну, с опытом понимaешь, где оригинал, а где нет. Качество ткани, швов, ярлыков. При мне мужчина недавно взял костюм Armani. Он был оценен в 250 рублей, но я считаю, что эта была подделка. Сегодня в моем улове куртка за 60 рублей.

Покупательница Алина рассказала, что в секонде покупает многие вещи именно для себя по очень выгодным ценам:

– Правда, в последнее время заметила, что ценник вырос. Вот недавно купила рубашку за 49 руб. Пару месяцев назад, мне кажется, такая стоила бы рублей 25. А так здесь часто можно найти базовые футболки по выгодным ценам, одежду для дома хорошего качества, свитера на выход, джинсы по хорошему соотношению цена-качество. Реже удается найти что-то из верхней одежды и обувь – к нам привозят какого-то совсем не очень качества.

Также Алина рассказала, что ходит в разные магазины:

– Есть где продают за килограмм, и там точно вырос ценник на одежду. Тоже неприятно, но все равно это по-прежнему дешевле, чем покупать что-то новое, да еще и сомнительного качества. Про белорусских производителей я вообще молчу – для кого такие цены?

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