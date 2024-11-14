Украинцы организовали выставку портретов погибших белорусских добровольцев

Украинцы организовали выставку портретов погибших белорусских добровольцев1
- 14.11.2024, 13:02
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Портреты создала белоруская художница.
Украинская диаспора в Великобритании провела в Лондоне выставку, на которой показали портреты погибших белорусских добровольцев, сообщает «Еврорадио».
Автор портретов — белорусская художница Ксиша Ангелова. Она родилась в Минске в семье архитекторов, ее прадед был первым ректором Белорусской политехники, репрессированным советской властью. Художница окончила Белорусскую Академию Искусств, обучалась иконописи в Свято-Елисаветовском женском монастыре.
В 2020 году после гибели Романа Бондаренко она начала писать портреты политзаключённых.
«После полномасштабного вторжения России в Украину, Ксиша активно включилась в волонтерскую деятельность, принимая украинских беженцев на вокзалах польской столицы, проводила с ними арттерапию», – рассказали представители украинской диаспоры.
Часть выставки посвящена белорусским политзаключённым. В ней представлены цитаты из их писем и последние слова на суде. Эти тексты зачитали участники мероприятия.