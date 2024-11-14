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Украинцы организовали выставку портретов погибших белорусских добровольцев

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  • 14.11.2024, 13:02
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Украинцы организовали выставку портретов погибших белорусских добровольцев

Портреты создала белоруская художница.

Украинская диаспора в Великобритании провела в Лондоне выставку, на которой показали портреты погибших белорусских добровольцев, сообщает «Еврорадио».

Автор портретов — белорусская художница Ксиша Ангелова. Она родилась в Минске в семье архитекторов, ее прадед был первым ректором Белорусской политехники, репрессированным советской властью. Художница окончила Белорусскую Академию Искусств, обучалась иконописи в Свято-Елисаветовском женском монастыре.

В 2020 году после гибели Романа Бондаренко она начала писать портреты политзаключённых.

«После полномасштабного вторжения России в Украину, Ксиша активно включилась в волонтерскую деятельность, принимая украинских беженцев на вокзалах польской столицы, проводила с ними арттерапию», – рассказали представители украинской диаспоры.

Часть выставки посвящена белорусским политзаключённым. В ней представлены цитаты из их писем и последние слова на суде. Эти тексты зачитали участники мероприятия.

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