Восстание в Абхазии Вера Перовская, Newssky

14.11.2024, 13:02

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Наиболее точно о планах России высказался ликвидированный пропагандист Татарский.

В самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются массовые протесты из-за задержания представителей оппозиции, которые выступили против принятия инвестиционного соглашения с Россией. Абхазская оппозиция документ раскритиковала. Например, экс-министр экономики Адгур Ардзинба заявил, что соглашение «даст олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии».

Протестующие начали собираться вечером 11 ноября у здания Службы госбезопасности (СГБ) в Сухуми, требуя освободить доставленных туда активистов. Как пишут местные тг-каналы, люди съезжались на акцию «со всей Абхазии». Между сторонниками оппозиционеров и силовиками периодически возникали потасовки, митингующие попытались прорваться на территорию, протаранив ворота автомобилем. Протестующие также перекрыли центральную автотрассу и три моста на выездах из Сухуми – Кодорский, Верхнегумистинский и Нижнегумистинский.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности. Секретарь Совбеза Рауль Лолуа громогласно заявил, что предпринятые оппозицией действия «носят уголовный характер». Руководитель Службы госбезопасности Дмитрий Кучберия назвал произошедшее у здания СГБ «массовыми беспорядками».

Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц заявил о задержании пяти оппозиционных активистов, среди которых Омар Смыр, экс-депутаты парламента Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия. «Они возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности, их задержали», – рассказал он.

Барциц считает это преследованием по политическим мотивам. Однако власти заявляют, что оппозиционеров задержали за «противоправные действия». «Группой лиц, находящихся во дворе здания парламента республики Абхазия, были совершены противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью», – сообщил генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.

В конце октября министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории региона инвестиционные проекты. Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован в абхазском парламенте. 15 ноября, в день рассмотрения этого вопроса, оппозиция намеревалась провести акции протеста с требованием отменить соглашение.

С резкой критикой соглашения выступил местный бизнес на оккупированной Россией территории. Гендиректор одной из крупнейших абхазских компаний Aquafon назвал соглашение «аферой»: по его мнению, абхазская сторона понесет потери. «В этой схеме я вижу только одну пострадавшую сторону – это Абхазия», – подчеркивал он. Минэкономразвития России называло соглашение взаимовыгодным. Если коротко, документ позволяет российскому бизнесу входить в экономику Абхазии с инвестиционным порогом в 2 млрд рублей (порядка $200 тыс.), при котором следующие 20 лет этот самый бизнес освобождается от как таковых налогов на территории Абхазии.

Тг-канал «Агентство. Новости» пишет, что «основным идейными вдохновителем» соглашения депутат абхазского парламента Даут Хутаба называл российский холдинг Mantera Group. Он принадлежит Андрею Скоку, которого называют управляющим активами семьи бывшего главы Министерства сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Ранее, в августе, в соцсетях появился протокол совещания замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака с Асланом Бжанией. В нем было сказано, что российская сторона с начала сентября приостановит перечисление финансовой помощи Абхазии до выполнения взятых ею на себя обязательств. Абхазия обязалась: ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов в Абхазии; снять ограничения для российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

Наиболее точно о планах России в отношении захваченных территорий других государств выразился роспропагандист Татарский. «Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет как мы любим», – заявил он 30 сентября 2022 года в Кремле после того, как диктатор Путин подписал договоры о включении в состав РФ оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. И это касается не только Украины, общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых которой, по признанию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, оценивается в порядка $14,8 трлн, но и Грузии.

Вера Перовская, Newssky

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