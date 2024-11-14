В Беларуси продлят срок легализации самовольно занятых участков
- 14.11.2024, 13:13
До 1 января 2028 года.
Во втором чтении принят проект закона «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
Законопроектом в том числе предусмотрено продление срока легализации самовольно занятых участков.
Так, легализовать самовольно занятые участки можно будет до 1 января 2028 года. Ранее крайний срок для этого был до 1 сентября 2025 года.
В июне 2024 года Госкомимущество рассказывало о 284 тыс. подтвержденных фактов самовольного занятия земель белорусами. При этом в отношении 40% таких участков местные власти принимали положительное решение.
Также законопроектом вводится экстерриториальный принцип государственной регистрации, то есть зарегистрировать недвижимость можно будет в любом агентстве независимо от того, где она находится. Примечательно, что сделать это можно будет без дополнительной оплаты.
Также законопроект закрепляет общее правило об обязательности госрегистрации недвижимого имущества, прав, ограничений прав и сделок с ним. Сделать это нужно будет за шесть месяцев после наступления событий или совершения действий, после которых возникают основания для госрегистрации. В частности, к ним относят строительство и ввод в эксплуатацию капитального строения, раздел или слияние недвижимого имущества.
Кроме этого, по проекту закона в регистр недвижимости будут включать сведения о совместной собственности супругов, в том числе бывших, при госрегистрации возникновения или перехода права собственности на недвижимость. Также в регистр включат сведения о наличии рассматриваемого земельного спора в отношении земельных участков.
Примечательно, что некоторые изменения в регистр будут вносить в автоматическом режиме без заявлений и дополнительных оплат. Речь идет об изменении адресов объектов недвижимости и персональных данных правообладателей, а также прав на недвижимое имущество в случае создания индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом.