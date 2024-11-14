закрыть
14 ноября 2024, четверг, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси продлят срок легализации самовольно занятых участков

  • 14.11.2024, 13:13
В Беларуси продлят срок легализации самовольно занятых участков

До 1 января 2028 года.

Во втором чтении принят проект закона «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».

Законопроектом в том числе предусмотрено продление срока легализации самовольно занятых участков.

Так, легализовать самовольно занятые участки можно будет до 1 января 2028 года. Ранее крайний срок для этого был до 1 сентября 2025 года.

В июне 2024 года Госкомимущество рассказывало о 284 тыс. подтвержденных фактов самовольного занятия земель белорусами. При этом в отношении 40% таких участков местные власти принимали положительное решение.

Также законопроектом вводится экстерриториальный принцип государственной регистрации, то есть зарегистрировать недвижимость можно будет в любом агентстве независимо от того, где она находится. Примечательно, что сделать это можно будет без дополнительной оплаты.

Также законопроект закрепляет общее правило об обязательности госрегистрации недвижимого имущества, прав, ограничений прав и сделок с ним. Сделать это нужно будет за шесть месяцев после наступления событий или совершения действий, после которых возникают основания для госрегистрации. В частности, к ним относят строительство и ввод в эксплуатацию капитального строения, раздел или слияние недвижимого имущества.

Кроме этого, по проекту закона в регистр недвижимости будут включать сведения о совместной собственности супругов, в том числе бывших, при госрегистрации возникновения или перехода права собственности на недвижимость. Также в регистр включат сведения о наличии рассматриваемого земельного спора в отношении земельных участков.

Примечательно, что некоторые изменения в регистр будут вносить в автоматическом режиме без заявлений и дополнительных оплат. Речь идет об изменении адресов объектов недвижимости и персональных данных правообладателей, а также прав на недвижимое имущество в случае создания индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом.   

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников