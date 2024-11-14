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Российский флот столкнулся с крупной проблемой в Черном море

  • 14.11.2024, 13:10
Российский флот столкнулся с крупной проблемой в Черном море

Кораблей с пусковыми для «Ониксов» и «Цирконов» уже нет.

В составе Черноморского флота РФ нет кораблей с пусковыми установками для ракет «Оникс» и «Циркон».

Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает «Укрінформ».

«Одним из плюсов можно считать то, что в составе Черноморского флота нет кораблей-носителей крылатых ракет, которые имеют универсальные пусковые - это «Ониксы» и «Цирконы». Это на самом деле является положительным моментом для нас. Здесь более устаревшие модели», - сказал он.

По словам Плетенчука, само расположение Новороссийской бухты является не лучшим с точки зрения географии из-за сложной навигации в период штормов.

«Закрытый Босфор тоже является для них проблемой, и здесь уже есть проблема не только в обеспечении их деятельности в Азово-Черноморском регионе, а для обеспечения деятельности постоянной оперативной группировки в Средиземноморье, где они базируются в Тартусе», - добавил представитель ВМС

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