закрыть
14 ноября 2024, четверг, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вовремя не выплатили зарплату, неправильно начислили отпускные?

  • 14.11.2024, 13:40
  • 1,188
Вовремя не выплатили зарплату, неправильно начислили отпускные?

Трудовые права белорусов массово нарушаются.

Только за шесть месяцев текущего года юристами профсоюзов выявлено более 9 тысяч нарушений трудового законодательства. Дали более 25 тысяч консультаций. Благодаря вмешательству профсоюзов за полгода возвратили более 3 млн рублей – невыплаченную или незаконно удержанную зарплату и другие выплату. Рассмотрели 55 исковых заявлений. 11 человек восстановили на работу. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Филимонова, передает Myfin.by.

Что контролирует профсоюз?

– В поле зрения вопросы, волнующие трудящихся, – полнота и своевременность заработной платы и других выплат, законность выполнения трудовых отношений. В случае выявления тех или иных нарушений профсоюзами нанимателям выдаются рекомендации и представления. И, как правило, на все 100% эти рекомендации и представления нанимателями исполняются.

Профсоюзы проводят консультирование по трудовым вопросам, оказывают помощь в различных трудовых спорах и представляют защиту в суде.

Также работает техническая инспекция труда. За 8 месяцев 2024 года она провела более 5 тыс. проверок и мониторингов, в ходе которых было выявлено более 35 тыс. нарушений. Как и правовая, техническая инспекция выдает рекомендации, справки. Данные документы обязательны для исполнения нанимателями.

– Радует, что практически все рекомендации наших технических инспекторов нанимателями выполняется. То есть это ведет к тому, что законодательство исполняется и не нарушается.

Впервые в этом году ФПБ на период уборочной кампании запустила горячую линию, на которую все желающие могли позвонить и сообщить пожелания и замечания. Благодаря этой линии ряд вопросов, которые ставились аграриями, моментально решались. Практика будет продолжена.

Что делать, если не выплатили вовремя зарплату

По словам спикера, мониторинг невыплаты зарплаты – одно из основных направления деятельности профсоюзов.

– К сожалению, за истекший период 2024 года нами было выявлено порядка 160 случаев выплаты заработной платы не вовремя. Профсоюзы сразу же выдают рекомендацию нанимателю с просьбой устранить данное нарушение. Если наниматель не реагирует на пожелание профсоюза, за нами остается право обращения в прокуратуру. С помощью прокуратуры решали вопрос выплаты зарплаты трудящимся.

Какие нарушения выявляют?

Кроме не вовремя выплаченной зарплаты профсоюзы решают вопросы с трудовыми отпусками, контролируют правильность направления в командировку, в том числе за границу, правильность оформления социальных отпусков.

– На первом месте по нарушениям законодательства о труде – правильность оформления трудовых отношений, когда в трудовой договор не внесены все нормы согласно законодательству или они внесены с нарушениями. Достаточно часто люди обращаются по вопросу, когда они хотят прекратить трудовые отношения с нанимателем, но наниматель против. Даже когда человек меняет место работы, наниматель не хочет увольнять.

Она привела пример, когда человек поменял место жительство и уехал жить и работать в Россию.

– Но наниматель категорически отказывался увольнять и разрывать контракт. Благодаря вмешательству профсоюзов, мы не дошли до суда. Нам удалось убедить нанимателя, что большая вероятность, что суд мы выиграем, и человек был уволен в связи с изменением места жительства.

По словам зампредседателя ФПБ, все реже приходится обращаться в суды, поскольку удается убедить нанимателя, что он нарушил законодательство, хоть и не умышленно, и устранил нарушение вовремя.

Ранее в основном в профсоюз обращались работники со стажем работы 10-15 лет. Также предпенсионного возраста. А сейчас все больше помощи ищут молодые специалисты.

– Это показатель того, что молодежь нам доверяет. Это результат того, что профсоюзы проводят встречи с выпускниками перед распределением и рассказывают об их правах и обязанностях. Когда он приходит на первое рабочее место, он понимает, что всегда может обратиться в профсоюз.

Дисциплинарные взыскания

Нередки случаи, когда работник не согласен с дисциплинарным взысканием.

– К сожалению, не всегда нам удается отстоять работника, не всегда он обращается. Нередки случаи, что он сам провинился, но все равно обращается в профсоюз, как к последней инстанции. Мы не можем отстоять того, кто по неуважительной причине не ходил на работу, не выполнял свои должностные или функциональные обязанности. Да, если взыскание было незаконным, мы, конечно, отстоим и поможем.

Народный контроль за ценами

Татьяна Филимонова напомнила, что после введения ценового регулирования, ФПБ взяло на себя обязанность ежемесячного контроля за ценами и ассортиментом.

– Наши специалисты выходили в торговые сети и мониторили уровень цен. Буквально с июля этого года данную форму изменили. Мы создали общественные приемные. То есть на сегодняшний день на сайте ФПБ работает общественная приемная, куда может обратиться любой гражданин с вопросом, с предложением, с пожеланием по поводу работы потребительского рынка.

Как заметила представитель ФПБ, граждане достаточно активно обращаются. С июля – 35 обращений.

– Нередки случаи, когда люди звонят или пишут онлайн по поводу скудного ассортимента в магазине, качества продуктов, продажи просроченного товара. Все обращения рассматриваются, в случае необходимости мы выезжаем на места, и если факты подтверждаются, то в обязательном порядке информируем соответствующие госорганы. Торговые сети понимают, что любой может к нам обратиться и сообщить нам о нарушениях, и они оперативно реагируют.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников