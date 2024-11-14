Вовремя не выплатили зарплату, неправильно начислили отпускные? 14.11.2024, 13:40

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Трудовые права белорусов массово нарушаются.

Только за шесть месяцев текущего года юристами профсоюзов выявлено более 9 тысяч нарушений трудового законодательства. Дали более 25 тысяч консультаций. Благодаря вмешательству профсоюзов за полгода возвратили более 3 млн рублей – невыплаченную или незаконно удержанную зарплату и другие выплату. Рассмотрели 55 исковых заявлений. 11 человек восстановили на работу. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Филимонова, передает Myfin.by.

Что контролирует профсоюз?

– В поле зрения вопросы, волнующие трудящихся, – полнота и своевременность заработной платы и других выплат, законность выполнения трудовых отношений. В случае выявления тех или иных нарушений профсоюзами нанимателям выдаются рекомендации и представления. И, как правило, на все 100% эти рекомендации и представления нанимателями исполняются.

Профсоюзы проводят консультирование по трудовым вопросам, оказывают помощь в различных трудовых спорах и представляют защиту в суде.

Также работает техническая инспекция труда. За 8 месяцев 2024 года она провела более 5 тыс. проверок и мониторингов, в ходе которых было выявлено более 35 тыс. нарушений. Как и правовая, техническая инспекция выдает рекомендации, справки. Данные документы обязательны для исполнения нанимателями.

– Радует, что практически все рекомендации наших технических инспекторов нанимателями выполняется. То есть это ведет к тому, что законодательство исполняется и не нарушается.

Впервые в этом году ФПБ на период уборочной кампании запустила горячую линию, на которую все желающие могли позвонить и сообщить пожелания и замечания. Благодаря этой линии ряд вопросов, которые ставились аграриями, моментально решались. Практика будет продолжена.

Что делать, если не выплатили вовремя зарплату

По словам спикера, мониторинг невыплаты зарплаты – одно из основных направления деятельности профсоюзов.

– К сожалению, за истекший период 2024 года нами было выявлено порядка 160 случаев выплаты заработной платы не вовремя. Профсоюзы сразу же выдают рекомендацию нанимателю с просьбой устранить данное нарушение. Если наниматель не реагирует на пожелание профсоюза, за нами остается право обращения в прокуратуру. С помощью прокуратуры решали вопрос выплаты зарплаты трудящимся.

Какие нарушения выявляют?

Кроме не вовремя выплаченной зарплаты профсоюзы решают вопросы с трудовыми отпусками, контролируют правильность направления в командировку, в том числе за границу, правильность оформления социальных отпусков.

– На первом месте по нарушениям законодательства о труде – правильность оформления трудовых отношений, когда в трудовой договор не внесены все нормы согласно законодательству или они внесены с нарушениями. Достаточно часто люди обращаются по вопросу, когда они хотят прекратить трудовые отношения с нанимателем, но наниматель против. Даже когда человек меняет место работы, наниматель не хочет увольнять.

Она привела пример, когда человек поменял место жительство и уехал жить и работать в Россию.

– Но наниматель категорически отказывался увольнять и разрывать контракт. Благодаря вмешательству профсоюзов, мы не дошли до суда. Нам удалось убедить нанимателя, что большая вероятность, что суд мы выиграем, и человек был уволен в связи с изменением места жительства.

По словам зампредседателя ФПБ, все реже приходится обращаться в суды, поскольку удается убедить нанимателя, что он нарушил законодательство, хоть и не умышленно, и устранил нарушение вовремя.

Ранее в основном в профсоюз обращались работники со стажем работы 10-15 лет. Также предпенсионного возраста. А сейчас все больше помощи ищут молодые специалисты.

– Это показатель того, что молодежь нам доверяет. Это результат того, что профсоюзы проводят встречи с выпускниками перед распределением и рассказывают об их правах и обязанностях. Когда он приходит на первое рабочее место, он понимает, что всегда может обратиться в профсоюз.

Дисциплинарные взыскания

Нередки случаи, когда работник не согласен с дисциплинарным взысканием.

– К сожалению, не всегда нам удается отстоять работника, не всегда он обращается. Нередки случаи, что он сам провинился, но все равно обращается в профсоюз, как к последней инстанции. Мы не можем отстоять того, кто по неуважительной причине не ходил на работу, не выполнял свои должностные или функциональные обязанности. Да, если взыскание было незаконным, мы, конечно, отстоим и поможем.

Народный контроль за ценами

Татьяна Филимонова напомнила, что после введения ценового регулирования, ФПБ взяло на себя обязанность ежемесячного контроля за ценами и ассортиментом.

– Наши специалисты выходили в торговые сети и мониторили уровень цен. Буквально с июля этого года данную форму изменили. Мы создали общественные приемные. То есть на сегодняшний день на сайте ФПБ работает общественная приемная, куда может обратиться любой гражданин с вопросом, с предложением, с пожеланием по поводу работы потребительского рынка.

Как заметила представитель ФПБ, граждане достаточно активно обращаются. С июля – 35 обращений.

– Нередки случаи, когда люди звонят или пишут онлайн по поводу скудного ассортимента в магазине, качества продуктов, продажи просроченного товара. Все обращения рассматриваются, в случае необходимости мы выезжаем на места, и если факты подтверждаются, то в обязательном порядке информируем соответствующие госорганы. Торговые сети понимают, что любой может к нам обратиться и сообщить нам о нарушениях, и они оперативно реагируют.

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