Трамп еще не раз удивит своими решениями Владимир Фесенко

14.11.2024, 13:58

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Но выводы делать пока рано.

Уже несколько дней подряд в Украине живо обсуждают кадровые решения Трампа. Придирчиво оценивается степень проукраинскости или антиукраинскости каждого представителя будущей администрации Дональда Трампа. В этом контексте по некоторым решениям наблюдается почти паника.

Я бы не спешил делать выводы о последствиях кадровых решений Трампа. Эти решения очень эклектичны и неоднозначны. Это отражение и мировоззрения Трампа, и противоречивой ситуации в Республиканской партии США. Надо принимать во внимание, что сейчас кадровые решения Трампа являются следствием избирательной кампании. Это и благодарность конкретным людям за поддержку во время выборов, и отбор чиновников по принципу лояльности лично Трампу. А как будет дальше — покажет практика. И почти наверняка можно сказать, что критерием отбора не было отношение отдельных кандидатов на различные должности к Украине.

Ключевое и последнее слово во многих вопросах, в частности по Украине и завершению войны между Россией и Украиной, будет за Трампом. Я бы пока не делал выводов о том, как будут действовать Марко Рубио (будущий госсекретарь) или Майкл Волц (будущий помощник Трампа по вопросам национальной безопасности) по их прошлым голосованиями или заявлениями. Их позиция в последнее время колебалась вместе с Трампом. Важно другое: будущие госсекретарь и помощник президента США по нацбезопасности имеют репутацию «ястребов», являются сторонниками силового сдерживания противников США, и точно не являются пророссийскими (но и не проукраинскими). В России, например, сенатора Рубио считают русофобом. Это явно не самые проблемные назначения (а возможно и наиболее взвешенные) в новой администрации Трампа.

Вот кандидатура будущего министра обороны (который сейчас является журналистом телеканала Fox) явно удивляет. Думаю, что кандидатуры и будущего министра обороны США, и будущего министра юстиции, и некоторые другие, могут спровоцировать конфликт между этими людьми и их ведомственным deep state (глубинным государством). Но это уже внутренне американская проблема.

Все нынешние назначенцы еще должны пройти «обкатку» в процессе принятия их кандидатур Сенатом, а главное пройти проверку практикой и способностью «уживаться» с Трампом. Трамп еще не раз будет обновлять свою администрацию.

Для меня наиболее интересной является дальнейшая судьба Маска. Будет ли он работать в Правительстве, или будет пытаться влиять на Правительство как приближенный к Трампу советник? Маска назвали одним из руководителей будущего министерства эффективности правительства (вместе с одиозным бизнесменом Рамасвами). Но почему назвали одновременно две кандидатуры? Как они будут распределять между собой функции по управлению этим министерством? И вообще как будут уживаться между собой два гиперамбициозных и самолюбивых человека с супер-эго — Маск и Трамп? На мой взгляд, два таких «медведя» на одном гектаре долго сосуществовать не смогут.

Так что, вопросов к будущей администрации Трампа пока что больше, чем ответов. И 47-й Президент США еще не раз нас удивит своими кадровыми решениями.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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