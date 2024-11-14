«Тут-то и проявилась схема»
- 14.11.2024, 14:33
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Гродненка пообщалась с мошенниками и «развела» их на деньги.
Белорусам нередко предлагают легкие деньги от 400 до 10 000 рублей в день. Якобы за то, что люди будут просто «лайкать» страницы отелей.
«Пришло такое сообщение и мне. Я понимала, что это мошенники. Особых иллюзий не питала, но решила посмотреть, как они попытаются выманить мои деньги. В итоге получилось наоборот «развести» их на небольшую сумму», — делится с Newgrodno.by одна из читательниц.
Заодно она раскрывает всю схему работы мошенников.
С потенциальной жертвой сначала общаются очень тепло и вежливо. Один «менеджер» плавно перебрасывает ее ко второму, тот к третьему … Задание сначала предлагают очень простое. Зайти на сайт отеля, сделать скриншот и прислать к «менеджеру».
«Тот объяснил, что это подымет популярность страницы у поисковиков. И так отель получит новых клиентов», — рассказывает читательница.
За первый «рабочий» день она сделала 4 таких задания. За них была положена оплата. Один из «финансовых» менеджеров попросил данные карты.
«Я прислала данные виртуальной карты, которой не пользуюсь. На нее реально пришли 20 рублей. Но в чем же подвох?», — ждала развязки читательница.
Она не заставила себя ждать. Ее похвалили за хорошую работу и пообещали увеличить интенсивность деятельности, а затем и заработок. Девушку добавили в группу в мессенджере, где было еще полтора десятка таких работников и менеджер-руководитель.
И тут началось самое интересное. Работникам выдали новые задания и попросили забронировать несколько номеров в различных отелях. «Естественно, за свои деньги. Суммы от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Но менеджер обещал их вернуть с доплатами в 20-30% в конце дня. Тут-то и проявилась схема», — говорит девушка.
Например, за какую-то бронь надо было отдать 3,5 тыс. рублей. На карту потом якобы должны прислать уже 5 тыс.
«Деньги, понятно, уходят не по адресу. Внимательные участники группы обратили, что в качестве реквизитов, если перейти по ссылке, указаны данные зарубежных карт-счетов, принадлежащих частным лицам. Понятно, что после оплаты никто никому ничего не вернет. Не связывайтесь и не тратьте время и нервы», — резюмирует читательница.
Получается, что мошенники работают в долгую. И даже готовы заинтересовать потенциальную жертву небольшой оплатой, но дальше неосторожного и доверчивого человека наверняка заставят расстаться с куда большими деньгами. Поэтому предложения легких денег лучше обходить.
И мы также не рекомендуем затевать с мошенниками «игры», в которые ввязалась читательница. Сложно предугадать, когда и что пойдет не так, и азартный игрок внезапно превратится их охотника в жертву.