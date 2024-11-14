«Люди в шоке»: в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны 3 14.11.2024, 14:36

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Несмотря на военное прошлое Хегсет не имеет опыта управления крупными структурами.

Целый ряд действующих и бывших должностных лиц Министерства обороны США обеспокоены из-за намерений избранного президента Дональда Трампа назначить главой ведомства ведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

Несмотря на военный опыт Хегсет не имеет достаточного опыта управления крупными структурами.

«Вы бы доверили ему управлять Walmart (американская сеть супермаркетов. – ред.)? Ведь именно столько у нас сотрудников», – сказал один из экс-чиновников американского ведомства.

Другой бывший чиновник отметил, что «люди в шоке» из-за вероятного назначения Хегсета.

«Он всего лишь персонаж Fox News, который никогда не работал в правительстве», – заявил он.

Действующие чиновники также скептически относятся к возможности Хегсета управлять столь сложным бюрократическим аппаратом.

«Это смертельно серьезная работа, и мне кажется, что это в основном человек-исполнитель, который больше всего известен тем, что говорит о военном деле и не делает ничего значимого для национальной безопасности после службы в армии», – сказал сотрудник Министерства обороны США.

Чиновник добавил, что Пентагон – это «огромная бюрократическая система», и необходимо понимать, как она работает, «чтобы поддерживать национальную безопасность по всему миру».

«Это утомительно и сложно, и это совсем не связано с тем, чтобы выходить на Fox News и разглагольствовать», – заметил он.

Кроме того, выбор Хегсета может отпугнуть претендентов на более 80 других должностей в Пентагоне, которые должны быть утверждены Сенатом, поскольку министр обороны, как правило, сохраняет за собой право принимать решения и может пренебрегать советами своих подчиненных.

Другие чиновники говорят, что все еще разбираются с последствиями выбора Трампа, не имея практически никаких предварительных сведений о кандидате.

Они рассказывали о том, что ведут поиск в Google, чтобы узнать больше о своем возможном новом начальнике.

«Я едва знал, кто он такой», – сказал чиновник Минобороны на условиях анонимности.

Некоторые в Пентагоне встревожены, что Хегсет может начать резкое сокращение программ ведомства без предварительного ознакомления с ситуацией.

Однако в то же время один чиновник выразил надежду, что Хегсет изменит свой подход, когда начнет получать секретные брифинги по национальной безопасности во время переходного периода.

«Как только они получат эту начальную «мозговую атаку» и увидят все, что происходит за занавесом, я думаю, что это будет шаг назад и момент «о боже» для них, чтобы осознать все то, чего они не знают», – сказал собеседник издания.

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