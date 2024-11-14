Недалеко от Минска продают два соседних участка около леса и дороги
- 14.11.2024, 14:51
Около 15 километров до Смолевичей и столько же до Жодино.
За долги на аукцион выставили два участка в садовом товариществе «Лесное» в Смолевичском районе. Совсем рядом — лес и дорога, а до Минска — около 50 километров. Это два идентичных участка — и один, и второй площадью почти 8 соток. Эти варианты появились на сайте «БелЮрОбеспечение», пишет Realt.
СТ «Лесное» находится рядом с деревней Кальники. Это около 15 километров до Смолевичей и столько же до Жодино. Рядом с участками — большой лес, дорога и остановка.
Участки находятся по соседству друг с другом. И если купить оба, их можно будет объединить в один участок площадью 15 соток.
Электронные торги пройдут 26 ноября с 9.00 до 18.00. Заявки на участие принимают до 16.00 25 ноября. Начальная стоимость каждого из лотов — 3 158 рублей (это чуть меньше тысячи долларов).