Симоньян занервничала из-за «Википедии», Google и Youtube 14.11.2024, 14:50

Пропагандистка призвала запретить эти ресурсы в России.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью газете «Ведомости» заявила, что на российскую аудиторию гораздо большее влияние оказывают не западные СМИ, а такие платформы, как YouTube, Google, «Википедия» и подобные им. По ее мнению, российское информационное пространство следует «обезопасить» от этих ресурсов.

«Что действительно имеет колоссальное влияние на российскую аудиторию, так это те структуры, которые не было принято называть СМИ, хотя на самом деле это, конечно, именно СМИ. Я имею в виду YouTube и вообще Google как таковой, «Википедию» и прочие. Это их оружие, причем мощнейшее», — сказала пропагандистка.

Она подчеркнула, что говорит об этой «проблеме» уже около 15 лет «во всех эфирах и кабинетах». «Вроде уже нет таких, кто этого не понимал бы. Но получается, что мы сделать с ними толком ничего не можем. Они с нами могут — просто в один день берут и блокируют сотни наших каналов, и так регулярно. А мы — нет», — пожаловалась главред RT.

По словам Симоньян, она «давным-давно» предлагает защитить российское информационное пространство от подобных платформ. «Информационное пространство мало чем отличается от пространства безопасности с военной точки зрения. Мы когда-то, десятилетия уже назад, запустили сюда, по сути, их военные базы, много баз», — уверяет она.

У России всегда должны быть «рычаги охраны, обороны информационного пространства от вредоносной информации», отметила пропагандистка.

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