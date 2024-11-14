ВСУ организовали засаду на россиян в Торецке
- 14.11.2024, 14:53
Оккупантов перебили из пулемета.
Бойцы украинского штурмового полка «Сафари» уничтожили в засаде российских военных, воспользовавшись перехваченными радиопереговорами противника.
Видео операции было опубликовано на странице Объединенной штурмовой бригады «Лють», сформированной из полков Национальной полиции Украины.
Во время одной из операций в Торецке бойцы ВСУ захватили вражескую радиостанцию, что позволило прослушивать переговоры россиян и полностью контролировать ситуацию на поле боя.
Благодаря полученной информации штурмовики организовали засаду и подловили врага при перемещении между зданиями: удачно размещенный боец расстрелял двух оккупантов из пулемета FN Minimi.
В Торецке продолжаются городские бои, где ВСУ приходится сталкиваться с Z-штурмовиками на ближних дистанциях.