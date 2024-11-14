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ВСУ организовали засаду на россиян в Торецке

  • 14.11.2024, 14:53
ВСУ организовали засаду на россиян в Торецке

Оккупантов перебили из пулемета.

Бойцы украинского штурмового полка «Сафари» уничтожили в засаде российских военных, воспользовавшись перехваченными радиопереговорами противника.

Видео операции было опубликовано на странице Объединенной штурмовой бригады «Лють», сформированной из полков Национальной полиции Украины.

Во время одной из операций в Торецке бойцы ВСУ захватили вражескую радиостанцию, что позволило прослушивать переговоры россиян и полностью контролировать ситуацию на поле боя.

Благодаря полученной информации штурмовики организовали засаду и подловили врага при перемещении между зданиями: удачно размещенный боец расстрелял двух оккупантов из пулемета FN Minimi.

В Торецке продолжаются городские бои, где ВСУ приходится сталкиваться с Z-штурмовиками на ближних дистанциях.

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