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В аварии автобуса в Польше пострадали шесть белорусов

  • 14.11.2024, 15:04
В аварии автобуса в Польше пострадали шесть белорусов

Они были доставлены в медицинские учреждения.

В результате дорожно-транспортного происшествия с белорусским автобусом в Польше пострадали шесть граждан Беларуси, которые были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщили БелТА в МИД.

«По информации правоохранительных органов Польши, 14 ноября на автостраде в направлении г. Познань произошло ДТП с белорусским автобусом. В результате ДТП пострадали шесть граждан Беларуси, которые доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

ДТП произошло 14 ноября около 1:40 по местному времени на 381-м км трассы А2. Транспортное средство, в котором находились 11 человек, двигалось в направлении Познани. По предварительным данным, автобус съехал с дороги, упал в кювет и перевернулся.

«Автобус имел белорусские регистрационные номера. На место происшествия были направлены многочисленные пожарные подразделения», — отмечается в сообщении польских экстренных служб. На месте работали 5 медицинских спасательных отрядов и 6 пожарных расчетов. Во время спасательной операции была перекрыта одна полоса шоссе.

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