Страшный сон Путина 1 Виктор Небоженко

14.11.2024, 15:07

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Маск и Трамп нашли свой интерес в Украине.

Может, начались торги.

Возможно, не случайно Илон Маск вместе с президентом Трампом по телефону уговаривают президента Украины Зеленского.

Это будет пугающий сон Путина: два победителя Америки - техномиллиардер Маск и новый президент США Трамп, пытаясь остановить российско-украинскую войну, наконец-то нашли свой бизнес-интерес в Украине.

Это полезные ископаемые (в первую очередь, редкоземельные материалы и газ) Украины, на которые грубо намекал президент Зеленский в своем «плане победы» и строительство нового космодрома в Европе для ракет Маска на месте бывшего украинского города Бахмут.

Бахмут, по планам американцев должен оказаться в демилитаризованной зоне безопасности между украинскими войсками и российскими оккупационными войсками.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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