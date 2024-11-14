В России громкий скандал: Z-блогеры рассказали о крупном провале на фронте 14.11.2024, 15:19

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Российское командование обвинили в «липовых» отчетах Кремлю.

В России разгорается крупный скандал после обвинений популярных Z-блогеров Юрия Подоляки и Кирилла Федорова в адрес военного командования.

Блогеры, у которых более 3,5 млн подписчиков, выступили с резкой критикой действий командования, обвиняя его в искажении реальной картины боевых действий в Курской области и отправке в Москву «липовых» отчетов.

На фоне сообщений о серьезных потерях российской армии их заявления вызвали бурю возмущения в медиапространстве и обществе, пишет «Агентство».

Это происходит на фоне провальных штурмов и больших потерь российских военных.

Подоляка, известный своей аудиторией в 3 млн человек, обвинил проправительственные каналы в публикации «бравурных» заявлений, 90% из которых, по его словам, — «липа».

Он намекнул, что командование отправляет эти данные в виде отчетов наверх, создавая иллюзию успеха.

Подоляка предупредил, что подобная практика ведет к огромным потерям и может привести к полному провалу операции.

В качестве примера он привел ситуацию с 810-й бригадой, которую, по его словам, «истекающую кровью» отправляют на неподготовленные штурмы ради «липы» об успешных действиях.

Подоляка заявил, что если командование не перестанет манипулировать данными, «БЕДА будет только нарастать».

Не менее резко высказался и блогер Кирилл Федоров, назвав командиров «необучаемыми» за попытку прорваться через минное поле с минимальной бронезащитой, что привело к серьезным потерям.

Он напомнил о провальных атаках на Угледар и реках в прошлых операциях, отмечая, что уроки не извлечены, а солдаты снова вынуждены рисковать жизнями из-за отсутствия подготовки.

Ситуацию усугубило заявление другого источника, блога «Южный дозор», о том, что БТР подорвался из-за ошибки водителя, который выехал за безопасную зону. Несмотря на тяжелую обстановку, он назвал наступление «удачным», а ключевые населенные пункты региона — взятыми под контроль России.

Контекстом к обвинениям стали сообщения западных источников о значительных потерях российской армии, а также заявления Путина на саммите БРИКС о том, что часть украинских сил блокирована и ликвидируется в Курской области.

Однако независимых подтверждений этим заявлениям не поступало. Раскол в оценках успеха и оперативности военных действий, нарастающая критика со стороны известных блогеров и сообщения о потерях создают напряжение, подрывающее доверие к командованию внутри России.

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