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Самая красивая водонапорная башня Минска вскоре откроет двери

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  • 14.11.2024, 15:34
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Самая красивая водонапорная башня Минска вскоре откроет двери

Открытие запланировано на декабрь.

О том, что в самой красивой водонапорной башне Минска откроется кафе, стало известно еще летом. Планировалось, что в здании, которое в последние годы находилось в собственности у одного из столичных архитекторов, рабочими станут два этажа. Для этого внутри элегантной постройки собирались возвести лестницу, пишет Onliner.

Со временем новость потерялась среди остальных. И так как работы ведутся исключительно внутри, заметить изменения невозможно. Но благодаря минчанину под ником bazilevs77, который, по его словам, трудился на этом объекте, а заодно снял познавательный TikTok, мы можем заглянуть за толстые кирпичные стены. Готовьтесь к необычной экскурсии.

@bazilevs77 Старая водонапорная ж/д башня . Минск. #рекомендации #ктомолодецямолодец #хочуврек #топчик #реки #тиктокминск #всемпривет #минскистория #стараябашня ♬ оригинальный звук - Bazilevs77

Как видно, ремонт еще в процессе. До финиша довольно далеко. Однако, по словам минчанина, открыться кафе должно уже в декабре. Уточним, что изначально запуститься заведение планировало к 7 ноября. Но ремонт, а уж тем более в здании, представляющем историко-культурную ценность, дело точно не простое. Отсюда и смещение сроков.

Напомним, башня находится на проспекте Жукова. Возможно, это поспособствует развитию проекта и обеспечит заведению хороший трафик. А атмосфера там точно будет уникальная: только посмотрите на эти окна, кирпичную кладку!

К слову, в июне 2022 года собственник продавал башню, годами стоявшую закрытой для посторонних, всем желающим. Редкий объект был оценен в $600 000 по курсу.

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