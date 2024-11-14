Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип

14.11.2024, 15:38

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Владимир Халип

Именно в такую минуту шеф «Мосфильма» вдруг поспешил на помощь.

Это был тест глобального масштаба. Проходят выборы. Подсчитывают голоса. Объявляют победителя. И тот, кто получает большинство голосов, независимо от того, республиканец это или демократ, прежде всего что делает? Все правильно – уединяется и звонит куда? Что за вопрос! Конечно, в тот самый бункер. Потому что там непредсказуемый полковник тайных войск. У которого что? Все верно – тот секретный чемоданчик с самой кошмарной кнопкой. Потому так страшен и непредсказуем этот многополярный мир.

Вот рассвирепеет предводитель теневой стороны, обидится, или просто нажмет сгоряча эту невзрачную кнопку, и тех, кто не спрятался, поминай, как звали. Апокалипсис планетарного масштаба. И что характерно, в самом бункере и даже в Кремле никто против подобных шалостей возражать не станет. Потому что этот непредсказуемый полковник по совместительству еще и президент. И никто ему не указ. И времена давно не те. И прежние принципы добрососедства и всякие там соглашения и договоренности давно уже не работают. Только табель о рангах все так же незыблема и непоколебима. И те, кому положено, все общепринятое соблюдают свято.

А потому новоизбранный президент США, не дожидаясь официальных поздравлений, должен был первым делом позвонить в далекую и очень крутую страну полковнику с красной кнопкой. Для особого разговора по существу. Это еще не обновление прежнего статуса, изрядно потрепанного в суматохе последних лет. Но основательная заявка на радужную перспективу и одну из главных ролей в грядущей судьбе этого неустроенного мира. Одним словом, шли дни. А долгожданного звонка в тайный бункер все не было.

Странно , однако. Там, за океаном кто-то не понимает, какая роль в этом суматошном мире предназначена полковнику с его свирепой кнопкой? Вопреки его недавнему решению победившего на выборах не поздравлять, поскольку страна недружественная, прямо на валдайском форуме во время руководящей речи все-таки решено было послать намек неторопливому победителю в виде скупого и как бы случайного поздравления. И снова тишина.

Уже девять премьер-министров, президентов и даже один наследный принц в придачу лихо обошли амбициозного полковника в этом марафоне. Наиболее сообразительным в его ближайшем окружении было давно понятно, что роли в новой четырехлетней драме могут быть расписаны совсем не так, как это представлялось бункерным придворным. Зловещая кнопка, не один, а уже два секретных чемоданчика и безграничные амбиции этого соискателя особой роли для новоизбранного режиссера будущих процессов в мировой политике должны были стать бесспорным аргументом. Казалось даже, что назревает большой кремлевский скандал планетарного масштаба.

Но тут за океаном внезапно что-то встрепенулось. Известная американская газета сообщила, что долгожданный телефонный диалог все же состоялся. И даже некоторые его моменты вроде бы уже известны. Только это был совсем не тот вариант, которого так ждали. А потому в информационном пространстве тотчас прозвучал застенчивый голос пресс-секретаря Пескова. Сообщения о телефонном разговоре, будто бы состоявшемся в эти дни, недостоверны и преждевременны.

Так что же, инцидент исчерпан? Как бы не так! В нынешнем театре наций и амбиций роли от фонаря никто не предлагает. Каждый выбирает сам. В полном соответствии со своими возможностями. И потом пытается отстоять свой выбор. Удается не всегда и далеко не всем. А если в запасе только тупая и бессмысленная война, которая длится без малого тысячу дней, на что тут надеяться?

И даже за это время никаких по-настоящему значимых успехов. Вот еще один поселок, еще один курган в степи. Но при этом бесчисленное количество разбитой и сгоревшей техники агрессора. А еще вдобавок Курская область утратила в результате внезапного прорыва украинских войск часть своей территории. И победное настроение царит уже разве что все в том же стратегическом бункере. Внимание его обитателя приковано к рубежу, на котором ему померещилась возможность окружения противника. А для этого ничего не жаль. Российской армии этот стратегический замысел уже стоил трех батальонов и 77 единиц бронетехники. Нет, это не ключевой город. Это всего лишь курский хутор Погребки.

Дождется ли неукротимый полковник и по совместительству вождь хороших вестей из-за океана, пока не может сказать никто. Как говорили когда-то, время покажет. А вот свои, и тем более люди обласканные Кремлем, правителя в беде не оставят. Не стоит отчаиваться, что удача оккупантам пока не сопутствует. Почти тысячу дней топтаться на краю страны, которую намерен был завоевать одним броском, это же надо было уметь. Зато верный товарищ Ын в трудную минуту подставил плечо. Братский Иран помогает, чем может. И теплится еще слабая надежда на какой-то внезапный поворот.

И именно в такую минуту шеф «Мосфильма», вдруг поспешил на помощь. И не потому, что решил забавную комедию показать и в неизменно трудные времена поднять слегка настроение. Он предложил реальную поддержку. На киностудии скопилось немало танков, бронетранспортеров и прочих боевых машин. Студийный реквизит. Но все на ходу. Так почему же такую армаду не бросить на фронт? Вот так, не ждали, не гадали, а тут этот мосфильский кулак. Кто теперь усомнится, что российская армия – вторая в мире. Интересно, что на это скажет Трамп.

Звонка оттуда в бункер еще не было?

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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