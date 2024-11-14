Катастрофа для Путина Альфред Кох

14.11.2024, 15:54

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Альфред Кох

Таковы законы жанра.

Прошли два года и двести шестьдесят один день войны. На сегодняшних картах ISW хорошо видно, что украинское командование начало отвод своих войск из Кураховского котла. Думаю в ближайшее время этот отход продолжится и украинские войска будут выведены из под удара и угроза их окружения минует.

Что касается широко анонсированного наступления россиян в Курской области, то карты ISW пока его никак не фиксируют, а вот аналитик Bild Юлиан Репке считает, что это контрнаступление обернулось для российской армии катастрофой.

Он сообщает, что российские войска уже три дня проводят крупную контрнаступательную операцию в Курской области. Ранее (как я уже писал) газета The New York Times писала, что Москва собрала там до 50 000 солдат из России и КНДР. Однако, как отмечает Рёпке, пока что россияне лишь несут огромные потери, но отбить смогли лишь два небольших села: Погребки и Дарьино.

В результате этого «контрнаступа» практически ничего не добившись, российские войска уже потеряли 28 единиц бронетехники (в основном современные БТР-82А) и более 200 солдат убитыми или ранеными. Аналитик Bild заканчивает свой отчет словами: «Какая катастрофа для Владимира Путина и его генералов!»

Впрочем, независимо от того, что реально происходит в Курской области, я не удивлюсь, если услышу из уст путинских генералов и всей другой путинской информационной обслуги высказывания в том духе, что «никакого контрнаступления еще и в помине не было, вам показалось, с чего вы это взяли, мы еще его даже не начинали и т.д.»

И чем ближе к истине будут сообщения о провале российского контрнаступления, тем энергичнее россияне начнут утверждать, что оно еще даже и не начиналось. Таковы законы жанра: первой жертвой любой войны становится правда…

Альфред Кох, «Телеграм»

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