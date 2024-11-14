Политолог: Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной 1 14.11.2024, 15:57

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Сенатор от Флориды — сторонник жесткого давления на режим.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Сенатор от Флориды — сторонник жесткого давления на Лукашенко.

Сайт Charter97.org попросил политического эксперта, руководителя украинского Центра военно-правовых исследований Aлександра Мусиенко оценить выдвижение Марка Рубио на пост госсекретаря США:

— Начну с того, что Марко Рубио - человек решительный. Он внимательно и ответственно относился к своим обязанностям в Сенате.

Рубио хорошо владеет и ситуацией по международным вопросам, занимает активную антикитайскую позицию в смысле влияния КНР на мировые события и того, что Китай бросает вызов США.

Отмечу, что касательно Украины Рубио высказывался о том, что необходимо искать «пути переговоров». Но мне кажется, как только он убедится в том, что связка Китая и России довольно-таки плотно работает и КНР пытается влиять на события в Европе, пытаясь разъединить европейскую сплоченность, используя это в свою пользу, то позиция США относительно Китая и сателлитов (в том числе и Беларуси) будет достаточно радикальной.

Не исключаю, что Рубио попробует провести политику, направленную на то, чтобы, скажем, отколоть Россию от Китая и попробовать таким образом осуществить то, что сделали Киссинджер с Никсоном в 70-ых, когда они, фактически, Китай направили на сдерживание СССР.

Но сразу скажу, что есть одна загвоздка: эта политика не увязывается с лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). Ведь необходимо будет заплатить. Китай платит Путину за газ, а если РФ захочет продавать газ в Европу, то это все-таки станет конкуренцией США. Плюс Китай участвует во многих других экономических проектах. Захочет ли США участвовать в них — вопрос.

Посему думаю, что Рубио будет проводить политику более направленную на сдерживание Китая и ориентированную на Индо-Тихоокеанскую область. Тем не менее на самом деле вопрос времени, когда они увидят настоящее лицо путинской агрессии и поймут, что без сдерживания России тут не обойтись.

Не исключаю, что санкционная политика в отношении режима Лукашенко будет усилена. Как не исключают и дополнительной помощи Украине, кстати, в плане сдерживания российской агрессии.

Я бы не советовал Лукашенко расслабляться.

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