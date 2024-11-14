«Украина может стать донором безопасности на Европейском континенте» 14.11.2024, 16:10

Благодаря в том числе уникальному боевому опыту.

В послевоенное время благодаря своему уникальному боевому опыту Украина может стать донором безопасности для Европейского континента. Таким мнением в эфире телеканала FREEДОМ поделилась член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной Рады Евгения Кравчук.

Депутат напомнила, что один из пунктов плана победы Украины — пункт безопасности, который рассчитан на послевоенное время и предусматривает в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. Это, по мнению Кравчук, может быть интересно, в том числе, новоизбранному лидеру Америки Дональду Трампу.

- Все пять пунктов [плана победы] публично известны. И там есть те вещи, о которых говорил сам Трамп еще когда был президентом (2017-2021 гг., — ред.). Соединенные Штаты, по его мнению, должны меньше присутствовать в формате boots on the ground в Европе и постоянно ее защищать, — отметила Кравчук.

Трамп, по ее словам, неоднократно говорил, что Америка должна меньше заниматься Европой.

- И, собственно, как раз Украина может быть этим донором безопасности на Европейском континенте, — подчеркнула депутат.

Украинская армия прошла серьезные бои, имеет колоссальный опыт, которого нет у большинства государств-членов НАТО, дополнила она.

- Украинские военные умеют пользоваться теперь самым разным оружием, от американского до французского, немецкого и так дальше. Кроме того, количество наших военных намного больше, чем в любой из стран НАТО, — сказала гостья эфира.

В качестве примера она привела Германию, численность армии которой — порядка 190 тыс. человек на страну, что намного больше по населению, чем Украина.

Она также акцентировала, что речь идет о послевоенном времени, поскольку сейчас армия Украины стоит на защите своего государства.

- Это может быть интересно самой Украине, потому что у нас после войны будет очень большое количество людей, которые освоили военное дело и, возможно, не захотят возвращаться к обычной гражданской жизни. Поэтому Украина может выступать как донор безопасности, как страна, которая привносит что-то свое в европейскую безопасность, — резюмировала Евгения Кравчук.

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