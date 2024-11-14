Польша разместила южнокорейские танки К2 на границе с РФ 14.11.2024, 16:34

Танки K2 Black Panther эффективно противодействуют ракетным и противотанковым атакам.

Польша направила первые танки К2 южнокорейской компании Hyundai Rotem в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, которая дислоцируется в городе Бранево – в нескольких километрах от Калининградской области РФ.

Об этом сообщила пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Косциньска, информирует «Европейская правда».

Танки прибыли в часть в Бранево на автоприцепах.

В течение четверга представители военных и южнокорейской стороны завершат формальности, необходимые для принятия танков.

- Следующим этапом будет оснащение танков системами, которые используются в польской армии, в том числе средствами связи, – рассказала Косциньска.

Танки K2 Black Panther известны своими передовыми технологическими решениями, в том числе системой активной защиты – они эффективно противодействуют ракетным и противотанковым атакам.

Они также обладают высокой мобильностью, что позволяет совершать быстрые маневры даже в сложной местности, например в болотах или песках.

Они оснащены точными системами наведения и ведения огня, что гарантирует эффективность в различных боевых условиях.

«В первой партии 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. Сейчас в подразделении есть 8 подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами из 20-й механизированной бригады», – рассказала майор Косциньска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com