В Беларуси вырастет налог на недвижимость 3 14.11.2024, 16:50

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По словам МНС, «на уровень инфляции».

Начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский рассказал «АиФ»

, что белорусам стоит приготовиться к росту налога на недвижимость.

По его словам, налоговый кодекс предусматривает ежегодную индексацию размеров налогов в рублях. В частности, это касается налога на недвижимость для физлиц: «Ежегодно происходит индексация примерно на 5–7%, т. е. на уровень инфляции».

Сегодня годовой налог на недвижимость за 2023 год за квартиру в Минске площадью 60 квадратных метров – 54 руб. В следующем году эта сумма будет равняться 58 руб. Ещё через год этот налог по плану составит 61 руб., привёл пример представитель МНС.

Имущественные налоги уплачиваются за прошлый календарный год: в 2024 году мы платим за 2023-й, в 2025-м будем платить за 2024-й и т. д. Уплатить имущественные налоги за 2023 год нужно не позднее 15 ноября 2024 года, иначе начнут «капать» пени.

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