Доллар в Беларуси достиг абсолютного максимума

Доллар в Беларуси достиг абсолютного максимума3
- 14.11.2024, 16:57
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Курс российского рубля тоже идет на рекорд.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 14 ноября доллар установил абослютый рекорд.
Американская валюта подорожала на 0,33% — до 3,3635 рубля.
Ранее максимум отмечался в октябре 2023-го – 10-го числа курс, согласно данным Нацбанка, составил Br3,3609.
Ослабли по отношению к белорусскому рублю евро и российский рубль.
Как отмечает «Медуза», на международном рынке Forex курс доллара достиг отметки в 100 российских рублей.
В последний раз курс доллара на международном рынке достигал отметки 100 российских рублей 2 октября 2023 года.