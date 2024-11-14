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Доллар в Беларуси достиг абсолютного максимума

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  • 14.11.2024, 16:57
  • 5,488
Доллар в Беларуси достиг абсолютного максимума

Курс российского рубля тоже идет на рекорд.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 14 ноября доллар установил абослютый рекорд.

Американская валюта подорожала на 0,33% — до 3,3635 рубля.

Ранее максимум отмечался в октябре 2023-го – 10-го числа курс, согласно данным Нацбанка, составил Br3,3609.

Ослабли по отношению к белорусскому рублю евро и российский рубль.

Как отмечает «Медуза», на международном рынке Forex курс доллара достиг отметки в 100 российских рублей.

В последний раз курс доллара на международном рынке достигал отметки 100 российских рублей 2 октября 2023 года.

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