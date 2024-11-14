Представлен новый самый мощный смартфон с абсолютно плоским корпусом 14.11.2024, 17:05

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Он отличается рекордной производительностью.

На глобальном рынке флагманы от Nubia появляются не часто, зато в Китае производитель регулярно выпускает топовые устройства. Так, на днях состоялся анонс моделей Red Magic 10 Pro и 10 Pro+, которые называют самыми мощными смартфонами современности.

Смартфоны оснащены процессором Snapdragon 8 Elite с активной системой охлаждения на основе гибридной кулерной системы и 24 ГБ + 1 ТБ памяти в топе. В AnTuTu оба телефона набирают ~3,29 млн баллов – рекорд OnePlus 13 продержался недолго.

Аппараты различаются только емкостью аккумулятора и мощностью зарядки, все остальное у них одинаково:

- плоские экраны OLED BOE с диагональю 6,85 дюйма, разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц.

- в основной камере три датчика: главный на 50 Мп, ширик на 50 Мп и макро на 2 Мп. Также в наличии 16 Мп селфи-камера.

Red Magic 10 Pro+ получил аккумулятор емкостью 7050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт, Red Magic 10 Pro – 6500 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки.

у обеих моделей плоский корпус без выступающей камеры, узкие рамки вокруг экрана, а для игровых сессий тут предусмотрены высокочувствительные сенсорные курки на гранях.

есть стереодинамики, линейный вибромотор, NFC и порт 3,5 мм.

Оба смартфона работают на Android 15 с фирменной оболочкой RedMagic OS 10.0. В продажу поступят четыре расцветки. Есть обычные белая и черная, а также «прозрачные» серая и черная.

В Китае Red Magic 10 Pro предлагается по цене от 690 долларов, а стоимость Magic 10 Pro+ начинается от 830 долларов.

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