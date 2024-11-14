Белоруска пообщалась с мошенниками и «развела» их на деньги 1 14.11.2024, 17:09

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Ей удалось раскрыть новую схему.

Недавно стало известно о схеме обмана, которую от имени белорусского портала по онлайн-бронированию отелей в мессенджерах запустили интернет-мошенники. В ней белорусам предлагают легкие деньги от 400 до 10 000 рублей в день, якобы за то, что люди будут просто «лайкать» страницы отелей.

«Пришло такое сообщение и мне. Я понимала, что это мошенники. Особых иллюзий не питала, но решила посмотреть, как они попытаются выманить мои деньги. В итоге получилось, наоборот, «развести» их на небольшую сумму», — рассказала newgrodno.by жительница Гродно.

Белоруска раскрыла схему работы мошенников. С потенциальной жертвой сначала общаются очень тепло и вежливо. Один «менеджер» плавно перебрасывает ее ко второму, тот к третьему… Задание сначала предлагают очень простое: зайти на сайт отеля, сделать скриншот и прислать «менеджеру».

«Тот объяснил, что это подымет популярность страницы у поисковиков. И так отель получит новых клиентов», — рассказывает жительница Гродно.

За первый «рабочий» день она сделала четыре таких задания. За них была положена оплата. Один из «финансовых» менеджеров попросил данные карты.

«Я прислала данные виртуальной карты, которой не пользуюсь. На нее реально пришли 20 рублей. Но в чем же подвох?» — ждала развязки женщина.

Та не заставила себя ждать. Белоруску похвалили за хорошую работу и пообещали увеличить интенсивность деятельности, а затем и заработок. Ее добавили в группу в мессенджере, где было еще полтора десятка таких работников и менеджер-руководитель.

И тут началось самое интересное. Работникам выдали новые задания и попросили забронировать несколько номеров в различных отелях. «Естественно, за свои деньги. Суммы от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Но менеджер обещал их вернуть с доплатами в 20−30% в конце дня. Тут-то и проявилась схема», — говорит девушка.

Например, за какую-то бронь надо было отдать 3,5 тысячи рублей. На карту потом якобы должны прислать уже 5 тысяч.

«Деньги, понятно, уходят не по адресу. Внимательные участники группы заметили, что в качестве реквизитов, если перейти по ссылке, указаны данные зарубежных карт-счетов, принадлежащих частным лицам. Понятно, что после оплаты никто никому ничего не вернет. Не связывайтесь и не тратьте время и нервы», — советует жительница Гродно

Получается, что мошенники работают в долгую и даже готовы заинтересовать потенциальную жертву небольшой оплатой, но дальше неосторожного и доверчивого человека наверняка заставят расстаться с куда большими деньгами. Поэтому предложения легких денег лучше обходить.

Также не стоит затевать с мошенниками «игры», в которые ввязалась гродненка. Сложно предугадать, когда и что пойдет не так и азартный игрок внезапно превратится из охотника в жертву.

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