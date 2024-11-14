Потери РФ превысили все мыслимые пределы

Потери РФ превысили все мыслимые пределы7
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 14.11.2024, 17:12
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Такой мясорубки не было с самого начала «СВО».
Российский военный Александр Полупанов из 123-й бригады в слезах рассказывает о том, как проходил мясной штурм, в котором он чудом уцелел лишь один.
Этот рассказ - лишь один из тысяч подобных. По всей линии фронта картина одна и та же - людей безжалостно гонят на смерть, командиры не считаются с человеческими жизнями, солдат расходуют, как мясо.
Из самых разных источников поступает одна и та же информация - такой страшной мясорубки не было с самого начала «СВО». Потери действительно превысили все мыслимые пределы.
Распространяйте это видео среди своих знакомых. Доносите правду о присходящем. Не подписывайте контракт с Министерством обороны РФ. Это билет в один конец - кошмарный и ужасный.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»