Республиканцы получили большинство мест в Палате представителей США 1 14.11.2024, 17:25

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Как минимум 218 мест.

Республиканская партия смогла сохранить большинство в Палате представителей по итогам выборов. Она уже получила как минимум 218 мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Голос Америки».

218 мест в Палате представителей республиканцам обеспечила победа на выборах в Аризоне и Калифорнии, окончательные результаты голосования в которых стали известны сегодня, 14 ноября.

Таким образом, у республиканцев будет большинство и в Сенате, и в Палате представителей США.

Стоит заметить, что подсчет голосов все еще продолжается и республиканцы могут получить больше мест в Палате представителей. За демократами по состоянию на сейчас 208 мест.

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