Слуцкий господарь: как Юрий Олелькович побеждал Москву и татар 14.11.2024, 17:32

Военная судьба слуцкого князя тесно связана с легендарным гетманом Константином Острожским.

Юрий Олелькович, сын слуцкого князя Семена Михайловича и княгини Анастасии, родился в 1492-ом году. В свои 14 лет принял боевое крещение, когда вместе со своей матерью, Анастасией Слуцкой, защищал город от войск крымских татар, осадивших город, пишет vklby.com.

Через два года Юрий Олелькович, снова обороняет Слуцк от осады, на этот раз город пытались захватить войска мятежного князя Михайло Глинского. В этой битве юный князь удачно отбил два штурма, а затем через тайный подземный проход вывел свой отряд за стены замка и совершил вылазку на противника, нанеся ему значительный вред.

В 1511-ом году Юрий Олелькович под Киевом, в урочище Рутка, вместе с войсками Юрия Радзивилла и киевского воеводы Андрея Немировича, совершает ночное нападение на татарский лагерь, в результате был уничтожен крупный татарский загон и освобождено большое количество пленных. Военная судьба князя Юрия Олельковича тесно связана судьбой гетмана Константина Острожского. Они бились вместе, плечом к плечу, почти во всех военных компаниях гетмана. В битве под Оршей в 1514-ом году во главе слуцкого отряда князь Юрий участвовал в разгроме московских войск. Зимой 1527-года сражался на поле боя против татар в битве на реке Ольшанка. После разгрома основных сил врага возглавил погоню за бегущими остатками войск, которые догнал и уничтожил возле Черкасс и Канева.

Во время Стародубской войны (1534 - 1537) между ВКЛ и Московским княжеством, в 1534 году Юрий Олелькович вместе с Андреем Немировичем и конюшим литовским Василием Чижом командовал авангардом войск ВКЛ в походе на Северщину. Разбил два Московских отряда под Стародубом и двинулся дальше на Смоленщину. На 30 миль вторгся вглубь московского княжества, опустошив околицы и взяв в плен множество людей. После занимался обороной северо-восточных рубежей ВКЛ.

В ВКЛ Юрий Олелькович подчеркивал свой статус как независимого удельного князя. Сделал Слуцк одним из политических центров. В военные походы выступал со своим войском, которое формировалось из его солдат и нанятых воинов. В посполитое рушанье (всеобщее шляхетское ополчение) выставлял наряду с ополченцами необходимое количество ратников.

Кроме военных и политических дел Юрий Олелькович также занимался строительством. В Петрикове, на высоком берегу реки Припять, он построил деревянный оборонительный замок, который был разрушен московскими войсками во время Стародубской войны.

Будучи православным князем, в 1526-ом году, в своих владениях в Лишково и Весичи (теперь это город Вейсеяй Литовской Республики), для своей жены католички Алены Гаштольд построил костел, который сохранился до наших времен.

Умер князь Юрий Олелькович в 1542-ом году, оставив двух сыновей, которые после смерти отца стали совместно управлять Слуцким княжеством.

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