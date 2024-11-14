Австрийская компания отсудила у «Газпрома» 230 миллионов евро 14.11.2024, 17:43

Допускается остановку поставок из РФ

Австрийская газовая компания OMV предупредила о возможном приостановлении поставок газа из РФ после решения арбитража в ее пользу, которое требует у российского «Газпрома» возмещения убытков на сумму в 230 млн евро.

Об этом говорится в сообщении компании, передает «Европейская правда».

OMV объявила о положительном для себя арбитражном решении по правилам Международной торговой палаты о нерегулярных поставках «Газпром экспорта» и полном прекращении поставок в Германию в сентябре 2022 года.

Арбитраж присудил OMV в ее тяжбе с «Газпромом» 230 млн евро в качестве компенсации ущерба плюс проценты и расходы.

OMV не ожидает, что «Газпром» выплатит компенсацию, и компания намерена взыскать средства в рамках действующего договора на поставки, что может побудить подконтрольную Кремлю компанию прекратить поставки.

«Ожидается, что реализация компенсационного требования приведет к возможному негативному влиянию на договорные отношения по австрийскому контракту на поставку газа, включая потенциальное прекращение поставок газа», – говорится в сообщении компании.

Впрочем, как отмечают в компании, благодаря последовательной стратегии диверсификации OMV успешно создала широкие альтернативные поставки газа из нероссийских источников, а также дополнительные мощности по поставке газа.

Газовый портфель OMV включает различные источники поставок из Норвегии и дополнительные долгосрочные объемы СПГ.

OMV подтверждает, что компания может поставлять своим клиентам согласованные по контракту объемы газа даже в случае возможного прекращения поставок со стороны «Газпром экспорта». Уровень хранения газа в газохранилищах OMV сейчас превышает 90%.

Министерство защиты климата Австрии в июле создало комиссию, которая должна изучить контракт энергетической компании OMV с российским "Газпромом" – его продлили в 2018 году до 2040-го – и определить, можно ли его досрочно прекратить.

OMV была первой западной компанией, которая подписала договор о поставках газа с тогда еще Советским Союзом в 1968 году.

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