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В Беларуси запретили продавать опасные детские игрушки

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  • 14.11.2024, 17:49
В Беларуси запретили продавать опасные детские игрушки

Стоит быть внимательнее при выборе подарков ребенку.

Госстандарт проверил полки белорусских магазинов и нашел игрушки, которые могут быть опасны для малышей.

Под запрет попала продукция китайского производителя Oubaoloon.

В частности, деревянный конструктор и пазлы, которые предназначены для детей старше трех лет.

Эти игрушки не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности «уровень миграции формальдегида в воздушную среду».

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