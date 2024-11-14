В Беларуси запретили продавать опасные детские игрушки

В Беларуси запретили продавать опасные детские игрушки1
- 14.11.2024, 17:49
Стоит быть внимательнее при выборе подарков ребенку.
Госстандарт проверил полки белорусских магазинов и нашел игрушки, которые могут быть опасны для малышей.
Под запрет попала продукция китайского производителя Oubaoloon.
В частности, деревянный конструктор и пазлы, которые предназначены для детей старше трех лет.
Эти игрушки не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности «уровень миграции формальдегида в воздушную среду».