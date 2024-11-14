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Хакеры атаковали венгерское агентство по оборонным закупкам

  • 14.11.2024, 17:52
Хакеры атаковали венгерское агентство по оборонным закупкам

Идет расследование для оценки масштабов инцидента.

На венгерское агентство по оборонным закупкам была осуществлена кибератака со стороны «враждебной иностранной, негосударственной хакерской группы».

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктор Орбан Гергель Гуляш.

Он заявил, что в агентстве не обрабатываются секретные данные о военной структуре Венгрии, поэтому информация, к которой могли получить доступ хакеры, не представляет угрозы национальной безопасности.

Гуляш подчеркнул, что идет расследование для оценки масштабов инцидента и установления данных, к которым получили доступ хакеры.

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