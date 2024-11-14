Хакеры атаковали венгерское агентство по оборонным закупкам
- 14.11.2024, 17:52
Идет расследование для оценки масштабов инцидента.
На венгерское агентство по оборонным закупкам была осуществлена кибератака со стороны «враждебной иностранной, негосударственной хакерской группы».
Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктор Орбан Гергель Гуляш.
Он заявил, что в агентстве не обрабатываются секретные данные о военной структуре Венгрии, поэтому информация, к которой могли получить доступ хакеры, не представляет угрозы национальной безопасности.
Гуляш подчеркнул, что идет расследование для оценки масштабов инцидента и установления данных, к которым получили доступ хакеры.