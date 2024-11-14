Названы 10 фруктов, которые одновременно снижают уровень холестерина и артериальное давление 14.11.2024, 18:06

В список вошли цитрусовые, чернослив и арбуз.

В наше время многие люди страдают из-за высокого уровня холестерина и артериального давления. У некоторых эти состояния идут рука об руку, и это повышает риск развития различных заболеваний.

По данным WebMD, почти 38% взрослого населения США имеют высокий уровень холестерина, а около 43% – высокое кровяное давление (также называемое гипертонией). Однако более 60% людей с высоким кровяным давлением также борются с высоким уровнем холестерина. Бороться с этой проблемой можно с помощью определенных фруктов, пишет Health Digest.

Яблоки

Установлено, что яблоки не только снижают уровень холестерина, но и снижают высокое кровяное давление. К тому же, они балансируют уровень сахара в крови и улучшают здоровье кишечника (по данным Кливлендской клиники). Исследование 2019 года, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что употребление не одного яблока в день, а двух в течение 8 недель помогает снизить уровень холестерина. Другие исследования подтверждают, что употребление нескольких яблок ежедневно может снизить уровень холестерина от 5% до 8%.

Антиоксиданты и клетчатка, содержащиеся в яблоках, также помогают снизить высокое кровяное давление и укрепить здоровье сердца.

Ягоды

Такие ягоды, как клубника, черника и малина богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды и антоцианы, которые не только помогают уменьшить окислительный стресс в организме, но и могут сбалансировать кровяное давление и снизить уровень холестерина. Исследование, проведенное в 2022 году в журнале Nutrients, показало, что широкий спектр ягод, включая черноплодную рябину, вишню, черную смородину, голубику и малину, продемонстрировал многообещающие результаты по снижению артериального давления у людей, страдающих гипертонией.

Также было доказано, что ягоды влияют на здоровый уровень сахара в крови и инсулина, способствуют здоровью кожи и даже снижают риск развития рака.

Цитрусовые

Цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты, лаймы и лимоны, богаты витаминами и минералами, включая витамины группы В, калий, фосфор, магний, медь и, самое главное, витамин С, который известен тем, что укрепляет иммунитет и здоровье кожи. Кроме того, цитрусовые предлагают широкий спектр преимуществ для здоровья, включая снижение кровяного давления и уровня холестерина, борьбу с раком, поддержку здоровья почек и мозга и многое другое.

Доказано, что употребление цитрусового сока или фруктов снижает риск образования камней в почках. Цитрусовые также содержат большое количество антиоксидантов, таких как флавоноиды, которые связаны со снижением риска развития некоторых видов рака, таких как рак легких, пищевода, желудка, молочной железы и поджелудочной железы. Эти антиоксиданты также могут помочь снизить уровень холестерина и артериального давления. Исследование 2013 года, опубликованное в ARYA Atherosclerosis Journal, свидетельствует, что употребление апельсинового сока в течение по крайней мере одного месяца эффективно снижает кровяное давление, а обзор 2017 года в Critical Reviews in Food Science and Nutrition показал, что употребление грейпфрута помогает снизить высокое кровяное давление у людей.

Авокадо

Да, авокадо – это ягода. Авокадо содержит много полезных мононенасыщенных жирных кислот, а также других витаминов и минералов, таких как рибофлавин, ниацин, фолат, магний, калий, витамины С, Е, К и В6. Они также содержат тип растительного стерола под названием бета-ситостерин, который, как известно, помогает поддерживать здоровый уровень холестерина в организме.

Бананы

Многие врачи рекомендуют ограничить или полностью исключить соль из рациона, если вы боретесь с высоким уровнем холестерина или высоким кровяным давлением. С другой стороны, калий может помочь смягчить влияние пищевой соли на нашу сердечно-сосудистую систему.

Какой продукт богат калием? Бананы. Один банан среднего размера содержит около 450 миллиграммов калия, что составляет около 17% суточной нормы калия для женщин и около 13% для мужчин. Бананы также содержат клетчатку, фолаты, антиоксиданты и витамин С, которые, как было доказано, снижают риск сердечных заболеваний и уровень холестерина.

Виноград

Виноград также является отличным источником калия – питательного вещества, которое помогает сбалансировать кровяное давление. К тому же, он содержит большое количество витаминов и минералов, а также антиоксидант ресвератрол, который, как известно, обладает противовоспалительными свойствами, улучшающими общее состояние здоровья и самочувствие. Многие исследования утверждают, что ресвератрол может снижать уровень холестерина и артериального давления. Некоторые исследования также предполагают, что ресвератрол может улучшать когнитивные функции мозга, память и настроение.

Груши

Груши богаты витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье сердца, уравновешивают кровяное давление, снижают уровень холестерина и обладают многими другими полезными свойствами. Одна груша среднего размера содержит большое количество витамина С (9% от рекомендуемой суточной нормы), а также фолат, витамин К, калий, медь и полифенольные антиоксиданты. По данным Healthline, медь помогает укрепить иммунную систему, а калий поддерживает общее здоровье сердца. Груши также содержат широкий спектр полезных растительных соединений и антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление и снизить риск сердечных заболеваний, а также других серьезных заболеваний, таких как диабет 2 типа.

Внешняя кожура груш богата кверцетином, мощным антиоксидантом, известным своими потенциальными преимуществами для здоровья сердца. Считается, что кверцетин помогает уменьшить воспаление и снизить высокое кровяное давление и уровень холестерина, предотвращая сердечные заболевания. Употребление двух средних груш ежедневно в течение 12 недель снижало высокое кровяное давление у участников исследования с метаболическим синдромом.

Чернослив

Известный тем, что он укрепляет кости и поддерживает регулярность, чернослив также является отличным источником питательных веществ, полезных для сердца. Он богат калием, что помогает укрепить здоровье сердца и поддерживать здоровый уровень кровяного давления. Исследование 2010 года, опубликованное в Journal of Ayub Medical College Abbottabad, показало, что ежедневное потребление чернослива снижает уровень холестерина и кровяного давления.

Чернослив также содержит большое количество железа, рибофлавина, ниацина, меди и витаминов К и В6, которые помогают бороться с анемией и укрепляют здоровье костей. Также было установлено, что чернослив является хорошим источником полифенолов, которые обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствующими общему укреплению здоровья и хорошему самочувствию.

Арбузы

Арбуз считается продуктом номер один, который помогает снизить кровяное давление. Он содержит сразу три питательных вещества, которые поддерживают здоровое кровяное давление: L-цитруллин, ликопин и калий. Исследование 2016 года в журнале Blood Pressure показало, что арбуз «снижает систолическое и диастолическое артериальное давление у людей с предгипертензией и гипертонией».

Арбузы также содержат ликопин – антиоксидант, который помогает поддерживать здоровый уровень кровяного давления и холестерина.

Помидоры

Хотя помидоры обычно классифицируют как овощи, технически они являются фруктами и содержат ликопин – тот же мощный антиоксидант, что и арбузы, который может повышать уровень холестерина и способствовать снижению артериального давления. Употребление томатов не только снижает высокое кровяное давление, но и уменьшает риск развития этого заболевания на целых 36%.

Помидоры также содержат большое количество калия, витаминов B и E и других важных питательных веществ, богаты антиоксидантом лютеин и каротиноидом зеаксантин. Они связаны с защитой глаз от синего света, излучаемого цифровыми устройствами.

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