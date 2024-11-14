«Такое чувство, что спирт или санитайзер» 14.11.2024, 18:19

На минской Немиге раздают люксовые «духи» за $15.

Продавцы духов раньше любили обходить квартиры и офисы, теперь что-то заставило их выйти на улицу. Сегодня в районе Немиги к Марии подошел молодой человек с подарком — дорогие духи в честь открытия магазина. Правда, потом оказалось, что нужно закинуть ему на телефон 50 рублей. Что это за схема? Выяснял «Онлайнер».

Парень, который подошел к Марии, начал рассказывать про открытие очередного косметического магазина. Чтобы об этом узнало как можно больше людей и заработало сарафанное радио, он готов подарить духи. Рассказывал, что у него есть и другие бренды, в том числе мужские духи, а еще что остальные магазины демпингуют.

— Я ночью работала, поэтому соображала процентов на 30 в принципе, — говорит Мария. — Он сказал, что готов подарить аромат за 50 рублей. На фразу о том, что наличных нет, предложил перевести на карту, что я и сделала.

Так на карту молодого человека отправились 50 рублей, а в руках Марии оказалась красная коробка, которая в обычном магазине будет стоить раз в 10 дороже.

Уже потом она засомневалась в сделке, а распаковка подтвердила ее сомнения.

— Я работаю в аэропорту и все нюхала, просто сегодня уставшая была. Такое чувство, что спирт или санитайзер, запаха в принципе нет.

Обидно, конечно, что повелась, хоть других проинформировать хочется. Мне интересно, можно ли как-то проинформировать налоговую.

О похожей истории нам рассказала еще одна читательница. К ней подходили с необычно дешевыми дорогими духами возле Dana Mall, но она не стала общаться с продавцами.

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